«Приготовимся к грохоту». США ждут землетрясения на разломе Сан-Андреас

Сан-Андреас является самым известным разлом в США, и дело тут не в достижениях американской киноиндустрии, а в сейсмической статистике. Именно там (и ещё на Аляске) происходят наиболее мощные землетрясения в этой стране. Одно из них опустошило Сан-Франциско в 1906 году (тогда погибло около 3 тысяч человек), другое нанесло ущерб городу Санта-Круз в 1989 году. Были и десятки других. С разломом связывают землетрясения, достигающие магнитуды 9 и вызывающие смещения поверхности земли до 7 метров.