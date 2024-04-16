«Приготовимся к грохоту». США ждут землетрясения на разломе Сан-Андреас

Недавно северо-восток Соединённых Штатов, включая главный мегаполис — Нью-Йорк, пережил небольшое землетрясение. Магнитуда составила 4,8, а ущерб ограничился мелкими трещинами в некоторых квартирах.
Теперь американцев предупреждают о новом — и неизбежном! — землетрясении, которое должно произойти в Калифорнии. Там вот-вот «проснётся» тот самый разлом Сан-Андреас, о котором в 2015 году сняли фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли.
Сейсмически динамичное место
Сан-Андреас является самым известным разлом в США, и дело тут не в достижениях американской киноиндустрии, а в сейсмической статистике. Именно там (и ещё на Аляске) происходят наиболее мощные землетрясения в этой стране. Одно из них опустошило Сан-Франциско в 1906 году (тогда погибло около 3 тысяч человек), другое нанесло ущерб городу Санта-Круз в 1989 году. Были и десятки других. С разломом связывают землетрясения, достигающие магнитуды 9 и вызывающие смещения поверхности земли до 7 метров.
Сан-Андреас — это место стыковки тихоокеанской и североамериканской литосферных плит. Разлом протянулся на 1276 км вдоль западного побережья Америки по территории штата Калифорния. Параллельно ему проходят ещё два разлома.
Учёным известно, что Сан-Андреас имеет участок, расположенный недалеко от городка Паркфилд в центральной Калифорнии, где землетрясения происходят в среднем каждые 22 года. Это сейсмически динамичное место: в то время как к северу от города разлом «ползёт» со скоростью 3,6 сантиметра в год, к югу он остаётся неподвижным.
Геологическая служба США считает Паркфилд переходной зоной между двумя режимами. Когда эта часть разлома оживает, происходят землетрясения магнитудой около 6. Из-за удаленности места они редко угрожают человеческим жизням, но дело в том, что толчки на этом участке Сан-Андреас могут повлиять на напряжения в других точках разлома.
Последнее землетрясение в этом районе произошло 20 лет назад, и учёные ожидают, что следующее должно случиться в ближайшую пару лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.
«Мы ждём этого»
Ведущий автор этого исследования Лука Маланьини, научный руководитель Национального института геофизики и вулканологии Италии, рассказал изданию Live Science, что район Паркфилд вступил в завершение своей спокойной фазы.
Правда, сейчас учёные не наблюдают повышенной сейсмической активности в этом месте, но они исходят из того, что для землетрясения пришло время.
«Мы ждём этого, — сказал Лука Маланьини. — Есть намёки на то, что Паркфилд вступает в заключительную фазу периода затишья. Предыдущее землетрясение 2004 года произошло с запозданием, но это было связано с тем, что тогда рядом происходили другие землетрясения, которые снижали нагрузку на Паркфилд. Сейчас такого нет».
Учёные внимательно наблюдают за этим участком разлома в надежде обнаружить предвестники, которые подскажут, когда стоит ждать толчков. Они уверены, что землетрясение всё-таки произойдет в ближайшее время из-за ряда факторов — в первую очередь из-за давления в близлежащих частях разлома.
«Участок разлома Сан-Андреас просыпается. Давайте приготовимся к грохоту», — озаглавил статью, посвящённую предстоящему событию, американский журнал Popular Mechanics. Её автор считает, что землетрясение не приведёт к жертвам, но позволит собрать данные, которые помогут учёным лучше понять сейсмическую активность этого региона.