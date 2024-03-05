Прием добавок с кальцием не помогает укрепить кости, заявил врач

«Если вы будете пить таблетки и добавки с кальцием и витамином D, то в костях он у вас не отложится, к сожалению. А отложится только в сосудах, как подтверждают современные сосудистые хирурги. Как итог — кальцинированные бляшки. Поэтому не надо пить никакие препараты кальция при остеопорозе», — считает врач.