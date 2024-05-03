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Прибрежные ураганы начали быстрее усиливаться по всему миру

Их скорость продолжит расти с повышением температуры воздуха.

Источник: Reuters

Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США выяснили, что с 1979 года условия прибрежных зон по всему миру увеличились, что привело к усилению прибрежных ураганов. Исследование опубликовано в журнале Earth’s Future.

Авторы работы проанализировали данные за последние несколько десятков лет. Результаты показали, что средняя скорость, с которой усиливались ураганы в период с 1979 по 2000 год составляла 0,7 километров в час каждые шесть часов.

Темп увеличился в период с 2000 по 2020 год, когда средняя скорость усиления составляла 2,1 километра в час каждые шесть часов.

В 1980—2000 годах ураган мог начаться с определенной интенсивностью и усилиться на 2,7 километра за сутки. После 2000 года шторм в начале имел такую же скорость, но за 24 часа она увеличивалась на 8,3 километра.

По мнению исследователей, штормы усиливаются из-за изменений климата. Согласно новой работе, почти на каждом побережье континентальных массивов суши ураганы, вероятно, будут усиливаться быстрее по мере потепления в мире.

Из-за повышенной влажности и ослабления сдвига ветра штормы набирают скорость, становясь более разрушительными, чем десятилетия назад. Тепло, переносимое с поверхности Тихого океана в воздух над ним, изменяет характер атмосферной циркуляции, что в конечном итоге приводит к ослаблению сдвига ветра вдоль береговой линии США. Над Северо-Восточной Азией потепление в верхних слоях атмосферы Земли является основной причиной ослабления там сдвига ветра.

Ранее ученые установили, что сезон ураганов 2024 года может быть особенно активным.

Анна Морозова