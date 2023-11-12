14:05 (мск), источник: Индикатор

Прибрежные свалки — основной источник морского микропластика

Ученые установили, что Нордкапское течение выступает основным путем распространения микропластика в Баренцевом море. В прибрежной зоне его концентрация достигает 110 шт/м3. При этом значительно меньше микропластика плавает в открытом море.

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Источник: Reuters

Полученные данные указывают на значительную роль пластикового рыбацкого мусора, строительных и бытовых отходов, копящихся около прибрежных населенных пунктов и стоков северных рек, в загрязнении морской воды. Полученные результаты были представлены на Первой Всероссийской конференции «Микропластик в науке о полимерах», которая прошла в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого.

Микропластик — это небольшие пластиковые частицы, размер которых не превышает пяти миллиметров. Он образуется при стирании автомобильных шин на дорогах, во время стирки синтетических тканей, а также в процессе изнашивания пластиковой продукции. Из-за своих небольших размеров микропластик может переноситься потоками воздуха, а также откладываться в почве или распределяться в толще воды. Как и более крупный пластик, микрочастицы выделяют токсичные вещества, угрожающие жизни и здоровью живых организмов. Однако исследований, направленных на понимание источников микропластика и путей его распространения, еще недостаточно.

Ученые из АРМЭОД «Чистый север — чистая страна» (Архангельск), Лаборатории PlasticLab (Санкт-Петербург) и АНО «Губернаторский центр “Вместе мы сильнее” (Архангельск) исследовали акваторию Баренцева моря, чтобы установить основные пути, по которым микропластик попадает в его воды. В 2022 году авторы провели исследования в рамках собственного проекта “Экологическая экспедиция по исследованию содержания микропластика в Нордкапском течении Арктического бассейна”. Нордкапское течение — это мощное теплое продолжение Гольфстрима, входящее в Баренцево море с запада и разделяющееся на несколько ветвей, одной из которых является Мурманское течение. Исследователи отобрали пробы вдоль всего побережья Кольского полуострова, а также у поселка Варандей в Печорском море. При этом ученые впервые взяли образцы не только морской воды, но и донных отложений в прибрежной зоне.

В результате в зоне влияния Мурманского течения ученые зафиксировали самые высокие концентрации микропластика в прибрежной зоне — 110 шт/м3. В районе полуострова Варандей, где наибольшее влияние на поступление пластика оказывает сток реки Печоры, концентрация микропластика также оказалась высокой и составила 40 шт/м3. В открытом море микропластика было меньше, чем в прибрежной зоне. Полученные данные указывают на значительную роль береговой зоны в поступление пластика в море.

В результате авторы выделили два основных источника микропластика в этом регионе: крупный пластиковый мусор, например части рыболовных сетей, веревок и ящиков, который лежит на берегу, а также многочисленные свалки строительного мусора и бытовых отходов. Самыми встречаемыми синтетическими полимерами оказались полипропилен и полиэтилен, при этом в донных отложениях полиэтилена было более 50%. Именно эти материалы активно используются при изготовлении упаковок.

Полученные данные способствуют разработке эффективных стратегий борьбы с микропластиковым загрязнением Арктики. Исследования ученых проходили в партнерстве с ведущими университетами страны и лабораториями, которые помогают и позволяют получать обоснованные и достоверные научные результаты. Благодаря развитию третьего сектора экономики стало возможно объединять социальные проекты с научными, что благоприятно влияет на привлечение грантовых средств сразу по нескольким направлениям.

Сотрудничество с НКО может дать ученым доступ к ресурсам, которые могут быть недоступны в академической среде. НКО могут предоставить финансирование, партнерское лабораторное оборудование или доступ к полевым исследованиям. Так же НКО часто имеют прочные связи с местными сообществами и могут помочь ученым взаимодействовать с ними, а также объяснить значимость и результаты их работы. Сотрудничество науки и НКО является взаимовыгодным, позволяя объединить усилия для решения экологических проблем и достижения общих целей.

Материал подготовлен при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

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