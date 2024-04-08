При каком атмосферном давлении болит сердце?

Колебания атмосферного давления опасны для пациентов с заболеваниями сердца. При резком понижении атмосферного давления у них снижается количество кислорода в крови. Начинается гипоксия (кислородное голодание), которое нередко вызывает ухудшение эмоционального состояния. Повышение атмосферного давления вызывает повышение артериального давления и ускоряет ток крови.
Оптимальным значением давления, при котором человек не испытывает дискомфорта, считается показатель в 760 мм ртутного столба. Изменение в большую или меньшую сторону всего на 10 мм оказывает негативное влияние на самочувствие.
Что происходит при пониженном давлении?
При пониженном атмосферном давлении, ухудшение состояния наблюдается у людей с низким артериальным показателем. У гипотоников наблюдается падение АД, снижение сосудистого тонуса и обострение следующих симптомов:
- кислородное голодание.
- головокружение.
- слабость.
- мелькание «мушек» в глазах.
- тошнота.
- обмороки.
- потеря сознания.
Что происходит при повышенном давлении?
При повышеннои атмосферном давлении у гипертоников появляются следующие симптомы:
- резкое повышение давления.
- болевые ощущения и тяжесть в сердечной зоне.
- трудности с дыханием.
- частый пульс.
- шум в ушах.
- повышенная тревожность.
- слабость.
Какие могут быть причины боли в сердце при смене атмосферного давления?
Основными причинами боли в сердце при смене погоды могут быть:
- метеочувствительность.
- резкие колебания давления могут влиять на артериальное давление и вызывать боли в сердце.
- изменение температуры: резкое похолодание или потепление может вызвать сужение или расширение кровеносных сосудов, что в свою очередь может привести к ухудшению кровоснабжения сердца.
- изменение влажности воздуха может влиять на циркуляцию крови и вызывать боли в области сердца;
- сильный ветер и изменение его направления могут воздействовать на организм, приводя к усилению сердечных симптомов;
- изменение концентрации кислорода в воздухе может влиять на кровоснабжение сердечной мышцы.