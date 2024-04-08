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При каком атмосферном давлении болит сердце?

Пациенты с заболеваниями сердца, сосудов и системы кровообращения реагируют на перепады давления в атмосфере.

Источник: Freepik

Колебания атмосферного давления опасны для пациентов с заболеваниями сердца. При резком понижении атмосферного давления у них снижается количество кислорода в крови. Начинается гипоксия (кислородное голодание), которое нередко вызывает ухудшение эмоционального состояния. Повышение атмосферного давления вызывает повышение артериального давления и ускоряет ток крови.

Оптимальным значением давления, при котором человек не испытывает дискомфорта, считается показатель в 760 мм ртутного столба. Изменение в большую или меньшую сторону всего на 10 мм оказывает негативное влияние на самочувствие.

Что происходит при пониженном давлении?

При пониженном атмосферном давлении, ухудшение состояния наблюдается у людей с низким артериальным показателем. У гипотоников наблюдается падение АД, снижение сосудистого тонуса и обострение следующих симптомов:

  • кислородное голодание.
  • головокружение.
  • слабость.
  • мелькание «мушек» в глазах.
  • тошнота.
  • обмороки.
  • потеря сознания.

Что происходит при повышенном давлении?

При повышеннои атмосферном давлении у гипертоников появляются следующие симптомы:

  • резкое повышение давления.
  • болевые ощущения и тяжесть в сердечной зоне.
  • трудности с дыханием.
  • частый пульс.
  • шум в ушах.
  • повышенная тревожность.
  • слабость.

Какие могут быть причины боли в сердце при смене атмосферного давления?

Основными причинами боли в сердце при смене погоды могут быть:

  • метеочувствительность.
  • резкие колебания давления могут влиять на артериальное давление и вызывать боли в сердце.
  • изменение температуры: резкое похолодание или потепление может вызвать сужение или расширение кровеносных сосудов, что в свою очередь может привести к ухудшению кровоснабжения сердца.
  • изменение влажности воздуха может влиять на циркуляцию крови и вызывать боли в области сердца;
  • сильный ветер и изменение его направления могут воздействовать на организм, приводя к усилению сердечных симптомов;
  • изменение концентрации кислорода в воздухе может влиять на кровоснабжение сердечной мышцы.