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При групповом принятии решений сердечный ритм людей синхронизируется, выяснили ученые

Ученые из Индийского технологического института в Канпуре обнаружили, что при групповом принятии решений сердечный ритм нескольких людей синхронизируется.

Источник: Freepik

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В исследовании приняли участие 204 человека. Они должны были действовать как комитет по найму и выбирать лучшего кандидата на работу из пула претендентов. Информация о кандидатах была неравномерно распределена среди членов «комитета». Эта настройка гарантировала, что все члены группы будут обмениваться информацией, а не принимать решения только на основе собственного мнения и информированности.

Ученые использовали специальные кардио-датчики для сбора данных во время групповых дискуссий, уделяя особое внимание синхронности сердечного ритма как показателю сплоченности и вовлеченности группы.

Оказалось, что, когда частота сердечных сокращений среди членов комитета (участников) была более синхронизированной, у них было больше шансов достичь правильного консенсуса и принять наилучшее решение.

В рамках будущих исследований ученые планируют выяснить, как физиологический маркеры сплоченности группы — сердечный ритм — можно использовать для повышения эффективности работы команд в различных условиях, например, в сферах бизнеса и образования.