При групповом принятии решений сердечный ритм людей синхронизируется, выяснили ученые

В исследовании приняли участие 204 человека. Они должны были действовать как комитет по найму и выбирать лучшего кандидата на работу из пула претендентов. Информация о кандидатах была неравномерно распределена среди членов «комитета». Эта настройка гарантировала, что все члены группы будут обмениваться информацией, а не принимать решения только на основе собственного мнения и информированности.