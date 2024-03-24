Президент Туркмении написал свою вторую книгу

По словам главы государства, книга написана по случаю провозглашения в 2024 году города Анау «Культурной столицей тюркского мира». Отмечается, что произведение станет подарком туркменскому народу в год под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Фраги — туркменский поэт и философ, его 300-летие отмечается в этом году.