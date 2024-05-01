Премьер Словакии отработал ночную смену на заводе в знак солидарности с трудящимися

«Снимаю шляпу перед всеми трудящимися», — сказал Фицо по завершении смены. Завод ZKW Slovakia, на котором задействовано около трех тысяч сотрудников, специализируется на выпуске комплектующих для автомобилей, систем освещения и электроники. Премьер выполнял работы по сборке продукции.