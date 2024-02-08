Предвестник беды: почему так ознаменовали комету Галлея?

9 февраля 1986 года мимо Земли последний раз прошла комета Галлея. Она раз в 75 лет возвращается к Солнцу и пролетает близко к нашей планете. Несмотря на то, что расстояние до нее никогда не было меньше шести миллионов километров, яркое космическое тело, отражающее солнечные лучи, хорошо видно в ночном небе.
Поскольку комета Галлея — короткопериодическая, среднестатистическому человеку может всего лишь раз в жизни посчастливиться увидеть этот объект, а долгожителю, возможно, даже два раза. В любом случае раньше 28 июня 2061 года ее не стоит ожидать.
Раньше она считалась предвестником беды. Рассказываем, когда она впервые появилась и что о ней думают сейчас.
История открытия
С кометой Галлея люди знакомы уже две тысячи лет. Еще в 240 году до нашей эры китайская хроника Ши Цзи упоминает ее появление. Подобные записи есть также в вавилонских, греческих, в византийских хрониках и даже в древнерусских летописях — явление космического объекта предшествовало кровавой битве на Калке в 1223 году.
Идентифицировали комету достаточно поздно, только в 1682 году. Это сделал Эдмунд Галлей во время очередного появления объекта. Дело в том, что со временем Аристотеля подобные тела считались атмосферными явлениями, такими как молнии или северное сияние. Только в XVI веке человечество узнало от астронома Тихо Браге о том, что между кометами и Землей есть еще и Луна.
Галлей, наблюдавший яркую комету, впервые пытался ее приравнять к тем, которые посещали Солнечную систему раз в 75−76 лет. В то время считалось, что объекты летят из ниоткуда в никуда. Поэтому Галлей написал Ньютону, не думает ли тот, что кометы летают по замкнутым орбитам, как планеты. Тот ответил, что уверен в этом, так как это согласуется с принципами механики. Ньютон даже прислал черновые расчеты, по которым Галлей вычислил орбиту кометы и назвал ее в честь физика — кометой Ньютона.
Галлей не дожил до возвращения кометы. В 1758 году ее с Земли обнаружил астроном-любитель, а в ближайшей точке орбиты планеты к Солнцу она оказалась только к 13 марта следующего года. Погрешность в 618 дней была рассчитана Алекси Клеро. Благодаря работе Галлея подтвердилась теория тяготения Ньютона, а комета в конечном итоге получила новое имя: Halley, 1P, или известная нам комета Галлея.
Почему комету Галлея считали предвестником беды?
Во все времена в комете Галлея видели что-то пугающее. На востоке в ее хвосте видели знак приближающейся войны, представляя шлейф газа и пыли как саблю. В христианстве объект трактовался явлением божественного воздаяния за грехи всего человечества. Так, вот какие события происходили в разные годы во время наблюдения космического объекта:
- в 240 году до нашей эры произошло наводнение в Китае. Тогда оно унесло около тысячи жизней и оставило без еды все население;
- в 164 году до нашей эры по всей Европе прошла эпидемия чумы;
- в 684 году Евразия оказалась затопленной вследствие сильных ливней, которые не прекращались три месяца;
- в 1456 году из-за землетрясения на территории современной Италии погибло 35 тысяч человек;
- в 1910 году из-за паники по поводу прохождения Земли через шлейф кометы Галлея были зафиксированы волны массовых самоубийств;
- в 1986 году когда комета Галлея была последний раз замечена в небе, произошла авария на Чернобыльской АЭС.
И это только небольшая часть событий, которые повлияли на ход истории и окрестили явление кометы Галлея как знак грядущей беды.
Что думают о комете Галлея сейчас?
В настоящее время вряд ли кого-то можно напугать кометой Галлея. И без нее в мире происходит много катаклизмов, войн и эпидемий.
У кометы есть своя орбита. Она могла в прошлом появиться во время первого полета человека в космос, открытия Америки, распада СССР или окончания Второй мировой войны. На эти все события повлияли многие другие факторы, а не кометы, Солнце или Луна.
Кстати два последних космических объекта оказывают большее влияние на Землю, чем крошечное тело, раз в 76 лет пролетающее мимо нашей планеты. Например, Луна влияет на приливы и отливы, а вспышки на Солнце сказываются на самочувствии людей и работе техники.