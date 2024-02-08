Предвестник беды: почему так ознаменовали комету Галлея?

Галлей, наблюдавший яркую комету, впервые пытался ее приравнять к тем, которые посещали Солнечную систему раз в 75−76 лет. В то время считалось, что объекты летят из ниоткуда в никуда. Поэтому Галлей написал Ньютону, не думает ли тот, что кометы летают по замкнутым орбитам, как планеты. Тот ответил, что уверен в этом, так как это согласуется с принципами механики. Ньютон даже прислал черновые расчеты, по которым Галлей вычислил орбиту кометы и назвал ее в честь физика — кометой Ньютона.