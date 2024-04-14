Представлено «умное» кольцо Black Shark с футляром для подзарядки

Однако Black Shark не уточняет, в каком режиме фирменное кольцо сможет показать такой уровень автономности. Возможно, достичь показателя в 180 дней можно в режиме ожидания, то есть при минимальном использовании устройства. Кроме того, на одном из постеров кольцо показано внутри фирменного зарядного кейса, что может означать, что указанный срок работы учитывает подзарядку в футляре.