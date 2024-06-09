Представитель ВОЗ в России рассказал, как снизить риск заражений за рубежом

По словам Бердыклычева, в поездке необходимо соблюдать гигиену: мыть руки чаще, не использовать сырую воду и принимать в основном бутилированную. «Надо быть осторожным в том, что вы едите. Питаться в зарекомендовавших себя местах, не есть сырую пищу. Избегать использования льда из неизвестных источников для охлаждения напитков, — добавил специалист. — Для отпугивания, защиты от инфекций, которые передаются насекомыми, комарами, нужно использовать репелленты и закрывать, может быть, открытые части тела одеждой — это длинные рукава, это высокие носки. Это, кстати, защищает от передачи таких инфекций, как малярия и упомянутая вами денге».