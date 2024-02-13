Предпраздненство Сретения. Что можно и что нельзя 14 февраля 2024 года

Это важный праздник отмечается на 40-й день после Рождества Христова. Само событие было установлено в честь встречи Богоматери, Богомладенца и старца Симеона. Старец Симеон стал символов Старого Завета, в то время как Иисус олицетворял собой Новый Завет. По древним традициям мать должна была принести ребенка через 40 дней после рождения в храм. Так и поступила Дева Мария. Там их встретил Старец Симеон, который жил уже около 300 лет. Много лет назад он не поверил в прешествие Богомладенца. Явившийся старцу Святой Дух предсказал, что Симеон будет жить до того момента, пока сам не убедится в своей неправоте. После встречи Старец взял младенца Иисуса на руки и произнес следующие слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». В этот же день святое семейство встретилось с преподобной Анной, которая стала свидетелем встречи Старого и Нового Завета, а затем оповестила весь Иерусалим о приходе в мир долгожданного Мессии.