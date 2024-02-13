Предпраздненство Сретения. Что можно и что нельзя 14 февраля 2024 года

14 февраля 2024 года — Предпраздненство Сретения Господнего, когда идет подготовка к большому празднику 15 февраля 2024 года. Также это — день святого мученика Трифона. На Руси Трифон издавна пользовался особым почитанием, а этот день прежде называли Трифон Звездистый, Трифон с кошкой, Трифоны Перезимники, Трифон-мороз, Мышегон. Его считали покровителем охотников, а день его памяти — границей между зимой и весной. О нем говорили: «Февраль солнце на лето поворачивает».
Как отмечается Предпразднество Сретения Господня?
Это день перед Сретением Господним. В храмах проводятся специальные службы и читаются молитвы, осуществляется подготовка к большому Двунадесятому празднику. Верующие люди участвуют в богослужениях, освещают свечи, молятся у икон Христа и Богородицы, прося о защите, здоровье, о благах и благословении, читают определенные молитвы и священные тексты, а также Песнь Симеона Богоприимца.
Это важный праздник отмечается на 40-й день после Рождества Христова. Само событие было установлено в честь встречи Богоматери, Богомладенца и старца Симеона. Старец Симеон стал символов Старого Завета, в то время как Иисус олицетворял собой Новый Завет. По древним традициям мать должна была принести ребенка через 40 дней после рождения в храм. Так и поступила Дева Мария. Там их встретил Старец Симеон, который жил уже около 300 лет. Много лет назад он не поверил в прешествие Богомладенца. Явившийся старцу Святой Дух предсказал, что Симеон будет жить до того момента, пока сам не убедится в своей неправоте. После встречи Старец взял младенца Иисуса на руки и произнес следующие слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». В этот же день святое семейство встретилось с преподобной Анной, которая стала свидетелем встречи Старого и Нового Завета, а затем оповестила весь Иерусалим о приходе в мир долгожданного Мессии.
Кто такой мученик Трифон?
Трифон родился во Фригии (область Малой Азии). С юных лет у него был дар от Бога изгонять бесов и исцелять болезни. Он даже исцелил от беснования дочь римского императора Гордиана. Также он был известен и другими чудесами, например, спасением жителей родного села от голода: силой своей молитвы святой очистил поля от истреблявших злаки насекомых. Как рассказывает журнал «Фома», в годы правления императора Деция (249—251 гг.), жестокого гонителя христиан, на святого Трифона донесли. Юноша был схвачен и приведен на допрос, во время которого бесстрашно исповедовал веру в Иисуса Христа. Даже несмотря на жестокие пытки, мученик Трифон не отрекся от Господа, при этом он все переносил мужественно, без криков и стонов. Перед казнью святой попросил Бога, чтобы Тот даровал особую благодать тем, кто будет в дальнейшем молиться самому Трифону. Казнь мученика в 250 году в Никее должна была состояться через усекновение мечом. Однако еще до того, как над ним занесли орудие, святой мученик отошел ко Господу. Мощи святого Трифона изначально были перенесены в Константинополь, а затем в Рим.
Согласно преданию, однажды у царя Иоанна IV Грозного во время охоты улетел любимый кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти птицу. Тот объехал все окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утомленный долгими поисками, сокольник остановился под Москвой в месте, которое сегодня называется Марьина роща. Там в изнеможении он прилег отдохнуть, усердно помолившись перед этим своему святому покровителю — мученику Трифону. Во сне Трифон Патрикеев увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета. Юноша сказал: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи святого мученика. Спустя некоторое время на месте чудесного явления святого Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя мученика Трифона.
Что нужно делать 14 февраля 2024 года?
— Нужно идти в Храм на богослужение, которое готовит верующих к Сретению.
— Отличный день, чтобы сыграть свадьбу.
— Также прекрасный день, чтобы признаться в любви и попросить руки у девушки.
— Проводится подготовка к завтрашнему празднику.
Что нельзя делать 14 февраля 2024 года?
— Нельзя лишний раз применять острые предметы.
— Нельзя оставлять на стол деньги.
— Нельзя ни о ком нельзя думать плохо.
— Нельзя злиться на кого-то.
— Нельзя грустить и жаловаться на жизнь.
— Нельзя проводить этот день в одиночестве.