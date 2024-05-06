Правительство Южной Кореи разберется с обвинениями BTS в незаконном маркетинге

Государственные органы опубликовали заявление, в котором говорилось о полученной петиции рассмотреть дело агентства HYBE, с которым работают BTS, передает Koreaboo. Компания обвиняется в саджеги и том, что еще в 2017 году заплатила шантажисту, знавшему об этом.