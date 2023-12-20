Правила перелета пассажиров с детьми изменились. Как это будет работать

Генпрокуратура выполнила проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми, сообщило ведомство. По ее итогам перевозчики внесли в свои правила ряд изменений, в частности теперь пассажиров не смогут рассаживать с их детьми.

«В связи с обращениями граждан и сообщениями в СМИ Генеральный прокурор Российской Федерации поручил провести проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. Установлено, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Что изменилось сейчас

В Генпрокуратуре заявили, что локальные акты некоторых авиакомпаний, касающиеся условий обслуживания пассажиров с детьми, не соответствуют закону. Сейчас отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому. Это касается даже тех случаев, когда взрослый пассажир с ребенком до 12 лет находится в разных классах обслуживания. Кроме того, детей до двух лет будут размещать вместе с членами семьи, родственниками, добавили в ведомстве.

Также изменения произошли в сфере обслуживания семей с детьми в аэропортах, сообщили в Генпрокуратуре. Например, прибывшим самолетом в Иркутск теперь предоставляется комната матери и ребенка, а в аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ярославля пассажиров с детьми и беременных женщин регистрируют и сажают на рейс без очереди.

Громкие случаи

Поводом для проверки стали несколько случаев, когда авиакомпании рассаживали детей и родителей отдельно. Один из таких произошел в 2018 году. При регистрации в аэропорту россиянке и ее детям пяти и семи лет дали места в разных частях салона. Спустя два года женщине удалось выиграть суд — авиаперевозчика обязали выплатить 80 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Еще об одном подобном случае стало известно в 2020 году. На борту самолета следовавшем по маршруту Москва — Санкт-Петербург, матери и ее сыну-подростку с ограниченными возможностями не были предоставлены соседние места в салоне самолета. В авиакомпании тогда заявили, что женщина «отказалась от услуги выбора места стоимостью 149 ₽, проигнорировав возможность и необходимость уведомления о перелете подростка с ограниченными возможностями». Кроме того, перевозчик заверил, что при регистрации в аэропорту предоставить места без оплаты якобы невозможно.

Осенью этого года комик Илья Соболев заявил, что его грудного сына отсадили от матери в бизнес-классе. По его словам, при повышении билета до бизнеса сотрудница авиакомпании на стойке «отвязала» ребенка от матери и «привязала» к нему. В итоге младенца не пустили в бизнес-класс, оставив сидеть в экономе с отцом.

В авиакомпании ответили, что ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру и перевозится вместе с родителем на месте, которое указано в посадочном талоне. Соболев позднее уточнил, с ним связались транспортная прокуратура и представители авиакомпании, пообещав разобраться в этой ситуации.

С инициативой запретить рассаживать родителей и детей не раз выступали депутаты Госдумы. В 2019 году в ЛДПР предложили запретить авиакомпаниям при распределении мест в самолете сажать членов семьи отдельно.

В феврале 2022 года Совет Федерации потребовал у Минтранса запретить авиаперевозчикам разделять детей и родителей в самолетах.