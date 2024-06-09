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Правила безопасного купания в водоемах

При купании в водоемах всегда существует риск заражения инфекциями. Среди наиболее распространенных групп заболеваний, связанных с купанием — различные кишечные инфекции, заболевания кожных покровов, воспалительные заболевания глаз и слухового прохода («ухо пловца»). Как обезопасить себя, рассказал врач по общей гигиене и эпидемиологии, заведующий кафедрой общественного здоровья и медико-социальных дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия» Никита Полухин.

Источник: Reuters

Поскольку инфекционные заболевания, связанные с водой, включают как относительно легкие, так и крайне тяжелые особо опасные инфекции, следует придерживаться простых правил, направленных на снижение таких рисков.

Возбудители могут попадать в воду с фекалиями животных и людей — с пастбищ, из сточных вод. В связи с этим следует избегать купания в грязных водоемах, расположенных вблизи мест выпаса скота, а также вблизи очистных сооружений.

По словам эксперта, знаки «Купание запрещено» помогут сразу определить непригодный для купания водоем.

Воду из водоемов нельзя использовать для питья, а также для мытья овощей, фруктов и посуды. «Во избежание риска попадания возбудителя в желудочно-кишечный тракт в питьевых целях используйте только бутилированную или кипяченую воду», — советует врач.

Не заглатывайте воду при купании. Даже если в водоеме обеспечиваются все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, вода в открытых водоемах всегда несет потенциальную опасность заражения из-за присутствия других отдыхающих.

Следует также избегать погружения головы в воду полностью и ограничить ныряние, особенно детям, поскольку в таком случае повышается риск попадания возбудителей в глаза, полость уха и носа.

При планировании посещения зарубежных стран, являющихся эпидемически неблагополучными по некоторым заболеваниям (холера, гепатит А, желтая лихорадка и т. д.), важно заранее вакцинироваться от данных инфекций.

Инфекционные заболевания, связанные с водой, ежегодно уносят миллионы жизней людей, поэтому не следует недооценивать серьезность возникшего после купания недомогания и при малейших проявлениях отравления или ухудшения самочувствия следует незамедлительно обратиться к врачу, подытожил врач.