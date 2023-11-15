Правда ли, что старение населения — проблема не только богатых стран?

В сети появляются публикации, что среди индустриально развитых и богатых стран нарастает беспокойство, связанное с ускорением процесса старения и угрозой дефицита рабочей силы. В сообщениях говорится, что основная масса жителей богатых стран достигнет пенсионного возраста в течение следующего десятилетия.

Как на самом деле обстоят дела со старением в мире, aif.ru разбирался с ресурсом по разоблачению недостоверной информации «Лапша Медиа».

Каким странам угрожает демографический кризис?

В богатых странах действительно увеличивается доля людей пенсионного возраста, и правительства этих государств с трудом изыскивают средства для выплаты пенсий. Количество пожилых людей в развитых странах уже превысило численность детей, а к 2050 г. пенсионеров в США, Западной Европе и Японии будет проживать и вовсе в два раза больше, чем молодых граждан. Однако о старение населения является проблемой не только богатых стран, но и развивающихся, потому что общество в них стареет очень быстрыми темпами.

Как говорится в отчете Французского института демографических исследований, у бедных стран осталось очень мало времени на то, чтобы ввести соответствующие пенсионные программы. Французские исследователи утверждают, что во Вьетнаме и Сирии темпы старения населения выше, чем в Китае, и число пожилых людей в этих странах удвоится всего через 17 лет. Таким образом, у правительств этих стран есть всего несколько десятилетий, когда у них будет достаточное количество работников, платящих налоги, чтобы разработать и внедрить в жизнь приемлемые пенсионные схемы.

По статистике, в 1950 году в мире было только 200 млн человек старше 60 лет, а к 2050 году этот показатель достигнет 2 млрд. 1,5 млрд из них будут старше 65 лет — возраста выхода на пенсию в большинстве стран. Среди развивающихся стран быстрее остальных «стареет» Китай, где к 2050 году, люди в возрасте 65 лет и старше составят четверть населения. В Поднебесной к середине века будет проживать около 480 млн пожилых китайцев.

Если говорить о богатых странах, то доля людей пенсионного возраста в странах с высокими доходами на душу населения выше, чем в государствах со средними и низкими доходами. Но сейчас две трети людей старше 60 живут в развивающихся странах, а к 2050 году это соотношение достигнет четырех пятых. И самый быстрый рост придется на Азию, Ближний Восток и Северную Африку.

Как сообщает турецкое государственное информационное агентство «Анадолу», к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет. К 2050 году число людей старше 60 лет достигнет двух миллиардов, составив более 20 процентов мирового населения.

Азия станет регионом с наибольшим числом пожилых людей, а в Африке будет происходить пропорциональный рост населения всех возрастных групп. По оценкам, численность пожилого населения в Восточной Азии и Юго-Восточной Азии в 2050 году достигнет 598 млн, тогда как в 2021 году состовляла 293 млн.