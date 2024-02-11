Правда ли, что раньше в сутках было всего 19 часов?

Новое исследование предполагает, что период, когда тектоническая активность Земли ослабла и геохимические процессы замедлились, совпал со временем, когда Земля вращалась вокруг своей оси всего за 19 часов.
Как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, на протяжении почти миллиарда лет продолжительность дня оставалась практически неизменной, а скорость, с которой прирастал день, была порядка 0,000015 секунды в год. Для того чтобы в сутках стало 24 часа, как сейчас, понадобилось 3−4 миллиарда лет.
Какие методы исследования применялись учеными?
Исследователи использовали циклостратиграфию. Это геологический метод, в котором используется ритмичное наслоение осадочных пород для обнаружения астрономических циклов Миланковича (изменения количества света, достигающего Земли), которые отражают то, как изменения орбиты и вращения Земли влияют на климат.
Используя геологические данные, а также инструменты атмосферных исследований, ученые выяснили, что приливное столкновение между Солнцем и Луной вызвало случайную связь между температурой атмосферы и быстротой вращения планеты. Канадские астрофизики Росс Митчелл и Уве Киршнер заверяют, что, когда образовалась Луна, она была гораздо ближе к Земле, чем сейчас, и наша планета вращалась гораздо быстрее.
В течение многих миллионов лет Луна находилась ближе к Земле, что ускоряло ее вращение и делало сутки короче. В определенный момент продолжительность суток стабилизировалась и оставалась на этом уровне примерно в течение миллиарда лет. Ученые предполагают, что это произошло в результате сложного взаимодействия атмосферных тепловых и лунных океанических приливов, которые временно уравновесили скорость вращения Земли.
Статистический анализ исследователей указывает на стабилизацию продолжительности земных суток между 2 и 1 млрд лет назад, в период так называемого скучного миллиарда, который отличался климатической стабильностью, низким уровнем кислорода в атмосфере и очень медленной эволюцией живых организмов.
Правда ли, что земные сутки стали длиннее?
Данные астрономических измерений показали, что дни на Земле становятся более продолжительными. Причина такого изменения пока неизвестна. Об этом сообщает издание The Conversation со ссылкой на работу ученых из Тасманского университета в Австралии.
Как отмечают в своем исследовании географы Мэтт Кинг и Кристофер Уотсон на протяжении последних 20 тысяч лет начал происходить процесс, который ускорил вращение Земли. По словам ученых, каждый день на Земле начал становиться короче на 0,6 миллисекунды каждый век. Но, как отметили специалисты, после 2020 года продолжительность дней снова начала увеличиваться. Выяснить причину этого пока не удалось. Исследователи считают, что это может связано с таянием ледников или масштабными природными явлениями, происходящими на планете.