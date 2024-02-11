Правда ли, что раньше в сутках было всего 19 часов?

Как отмечают в своем исследовании географы Мэтт Кинг и Кристофер Уотсон на протяжении последних 20 тысяч лет начал происходить процесс, который ускорил вращение Земли. По словам ученых, каждый день на Земле начал становиться короче на 0,6 миллисекунды каждый век. Но, как отметили специалисты, после 2020 года продолжительность дней снова начала увеличиваться. Выяснить причину этого пока не удалось. Исследователи считают, что это может связано с таянием ледников или масштабными природными явлениями, происходящими на планете.