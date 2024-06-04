Правда ли, что от стресса повышается температура?

«Особенность термоневроза — он не реагирует на жаропонижающее. Если температура вызвана воспалением, простудным заболеванием, реакция будет. Кроме того, симптомы стресса, как правило, проявляются одновременно. То есть не бывает такого, что на фоне хронического стресса у человека только симптомы диабета. Это будут и боли в пояснице, и боли в суставах, и повышенное давление. Если, помимо симптомов, есть усталость утром, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, скорее всего, речь идет о стрессе», — уточнила нейропсихолог.