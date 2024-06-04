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Правда ли, что от стресса повышается температура?

Термоневроз можно спутать с проявлениями простуды.

Источник: Freepik

Стресс может стать причиной симптомов, схожих с простудой или другими заболеваниями. Проявление негативных эмоций отразится на повышении температуры тела, кашле, высоком давлении и даже повышенном уровне сахара в крови.

«Симптомы стресса могут быть похожи на простуду: то в пот бросает, то сухость кожи появляется. Такое же состояние бывает, когда начинается грипп. Очень часто мы можем наблюдать симптоматику, свойственную конъюнктивиту. При внезапном сильном стрессе может повыситься сахар в крови — симптом, как при сахарном диабете. При хроническом стрессе могут быть и аллергические проявления», — рассказала радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.

По словам специалиста, нарушение терморегуляции может происходить на фоне хронического стресса, чаще всего на фоне депрессии. В этом случае температура держится постоянно на уровне 37−37,5 градуса.

Что такое термоневроз?

Официально диагноза «термоневроз» не существует, но есть явление. Под термоневрозом понимают патологическое психическое состояние, при котором у человека в течение длительного времени постоянно или периодически отмечается повышение температуры тела до субфебрильных величин — 37−37,5, а иногда и 38 градусов. Это одно из проявлений вегетососудистой дистонии, а некоторые специалисты и вовсе считают такое положение дел признаком депрессии.

Как понять, что у человека термоневроз?

«Особенность термоневроза — он не реагирует на жаропонижающее. Если температура вызвана воспалением, простудным заболеванием, реакция будет. Кроме того, симптомы стресса, как правило, проявляются одновременно. То есть не бывает такого, что на фоне хронического стресса у человека только симптомы диабета. Это будут и боли в пояснице, и боли в суставах, и повышенное давление. Если, помимо симптомов, есть усталость утром, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, скорее всего, речь идет о стрессе», — уточнила нейропсихолог.

Какие симптомы термоневроза?

  • повышение температуры тела,
  • головная боль, головокружение,
  • мышечная боль и судороги,
  • ломота в суставах,
  • повышенное потоотделение,
  • нарушения сна,
  • быстрая утомляемость, слабость.