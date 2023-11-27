Правда ли, что объятия с животными помогают снять стресс?

Зоотерапия — распространенное средство лечения психологических проблем. Повышенная тревожность, депрессия, расстройства пищевого поведения и даже более серьезные проблемы с психикой, например, аутизм или болезнь Альцгеймера — братья наши меньшие помогают справляться с причинами и последствиями этих недугов. Правда, когда речь идет о животной терапии, обычно имеют в виду кошек, собак, декоративных птиц, лошадей или дельфинов. Фермеры в Британии пошли дальше — они специально обучают коров и принимают со всей страны гостей, желающих найти покой в «коровьих объятиях». Подробнее о методе — в справке aif.ru.

Что за метод успокоения «cow cudding»?

Владельцы фермы Даммбла в Восточном Йоркшире создали условия, в которых любой желающий за 50 фунтов (5 565 рублей — прим.ред) может позволить себе расслабиться, положив голову на теплый бок коровы, обняв ее или проведя время за расчесыванием шерсти длинношерстных пород. Также в плату входит экскурсия по ферме и прогулка с телятами на поводьях.

Перед тем, как пускать посетителей, пять дойных коров, списанных на пенсию, научили не бояться незнакомцев, приучить к объятиям, выяснили, когда животные испытывают умиротворение — подходить к неподготовленному скоту прямо на поле не нужно.

Действительно ли «общение» с коровой помогает снять стресс?