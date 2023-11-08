Правда ли, что НАСА ввело 13-й знак зодиака?

В соцсетях распространяются сообщения о том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США якобы обновило знаки зодиаки из-за изменения направления земной оси и ввело 13-й знак — Змееносец. Правда ли это, aif.ru выяснил совместно с ресурсом по разоблачению недостоверной информации «Лапша Медиа».

Откуда пошла эта информация?

Слух о том, что НАСА обновило знаки зодиаки, введя 13-й знак Змееносец, возник еще в 2016 году после того, как журнал Cosmopolitan отреагировал на пост НАСА.

«НАСА решило разрушить нашу жизнь, обновив астрологические знаки впервые за 2000 лет, а это означает, что у целых 86% из нас теперь может быть другой знак», — написал журнал.

В статье Cosmopolitan говорилось, что «небо сегодня сильно отличается от того, каким оно было тысячи лет назад», «ось Земли больше не указывает в том же направлении», поэтому даты астрологических знаков зодиака изменились примерно на месяц. Кроме того, по информации журнала, НАСА «незаметно добавило 13-й знак зодиака» — Змееносец, приходящийся на даты 30 ноября — 17 декабря.

О какой публикации НАСА идет речь?

Речь шла о сообщении NASA Space Place — образовательного сайта о космосе и науке о Земле, ориентированного на детей старшего школьного возраста. В нем рассказывается, что такое созвездия, отмечается, что астрономия и астрология — это совершенно разные вещи, и при этом уточняется, что астрология не является наукой. В этом материале была опубликована карта созвездий, лежащих в плоскости эклиптики (плоскость обращения Земли вокруг Солнца), на которой представлено не 12, а 13 созвездий вместе со Змееносцем.

После появившихся слухов о том, что НАСА обновило знаки зодиака, агентство выступило с их опровержением.

«Мы не меняли никаких знаков зодиака, мы провели расчеты. НАСА сообщило, что из-за изменения земной оси созвездия больше не находятся на том же месте, где они были тысячи лет назад. Сюжет о космосе, который вызвал это, рассказывает о том, что астрология — это не астрономия, что она была пережитком древней истории, и указывает на науку и математику, которые основаны на наблюдениях за ночным небом», — привело BBC Trending слова Лори Кантильо из отдела изучения планет.

Что за 13-й знак Змеееносец?

Змееносец — это большое и тусклое экваториальное созвездие, которое было включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» примерно в 140 году н. э. Оно пересекает эклиптику, но не входит в традиционный зодиакальный круг по причине того, что в европейской астрологии знаки зодиака имеют лишь приблизительное соответствие созвездиям.

Дело в том, что зодиак, состоящий из 12 известных нам знаков, возник на Ближнем Востоке более двух с половиной тысяч лет назад. Тогда эклиптику разделили на 12 секторов по 30° и каждому сектору поставили в соответствие одно из зодиакальных созвездий. В ту эпоху знаки зодиака соответствовали зодиакальным соответствиям, но в последующие века по причине прецессии (периодическое изменение направления земной оси под влиянием притяжения Луны и Солнца) они сместились относительно реальных созвездий примерно на 24°.

В конце 1920-х годов Международный астрономический союз (МАС) пересмотрел понятие созвездия, а в 1931 году был утвержден полный список из 88 созвездий и точная схема границ между ними. Тогда оказалось, что линия эклиптики проходит не только через 12 зодиакальных созвездий, но и между Скорпионом и Стрельцом — через созвездие Змееносца. После этого некоторые астрологи стали говорить о тринадцатом знаке зодиака.