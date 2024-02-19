Правда ли, что есть бананы вредно для почек?

Пожалуй, нет продуктов, которые были бы абсолютно безобидны. Чаще всего речь идет о количествах, в которых эти самые продукты потребляются.
Врач-нефролог Михаил Елисеев отметил, что есть бананы — вредно для почек. Объясняем почему.
Появление хронических заболеваний почек в принципе зависит от образа жизни человека. Не секрет, что злоупотребление вредными, солеными продуктами, а также алкоголем приводит к тому, что наш естественный фильтр организма перестает работать как надо и дает сбой.
К проблемам также приводит переизбыток мясных продуктов и полуфабрикатов. Диета, богатая белками, и вовсе способствует образованию камней в почках.
В список нежелательных продуктов для почек попали и бананы. По мнению врача, употребление этого фрукта с большим количеством калия может стать проблемой для организма. Потому как калий, как и натрий, тяжело выводится из организма. Нефролог считает, что это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца.
В свою очередь, нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер отмечает, что банан — полезный для перекуса продукт. Но людям с проблемами с почками все же стоит употреблять его с осторожностью.
Клингер отмечает, что почки контролируют уровень калия в крови, а бананы богаты калием и потому могут значительно перегрузить орган.
Кстати, апельсины тоже очень богаты калием, а потому и их лучше не переедать тем, у кого есть вопросы к работе почек.
Сколько бананов в день съедать безопасно?
Для взрослого здорового человека будет достаточно от одного до трех бананов в день в зависимости от размера. Средний размер банана — 150−200 грамм, а значит, съедать лучше не больше 300−400 грамм в день, но по рекомендациям врачей, лучше разбить употребление этого фрукта на несколько порций, так как бананы еще и богаты углеводами.
Для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, один-два банана в неделю — это предел.