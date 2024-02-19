Правда ли, что есть бананы вредно для почек?

Для взрослого здорового человека будет достаточно от одного до трех бананов в день в зависимости от размера. Средний размер банана — 150−200 грамм, а значит, съедать лучше не больше 300−400 грамм в день, но по рекомендациям врачей, лучше разбить употребление этого фрукта на несколько порций, так как бананы еще и богаты углеводами.