Познакомьтесь с парой с рекордной разницей в росте. В это сложно поверить

Ларри Макдоннелл и Джессика Бернс-Макдоннелл из Западной Вирджинии (США) попали в Книгу рекордов Гиннесса как супружеская пара с наибольшей разницей в росте.
Рост 40-летней Джессики составляет 177,8 см, а 42-летнего Ларри — 91,44 см. Их разница в росте составляет 86,36 см. Сообщается, что у мужчины диагностирована диастрофическая карликовость — редкая системная скелетная дисплазия (ССД) с аутосомно-рецесивным типом наследования. Она проявляется в виде укороченных конечностей по типу микромелии (аномального маленького размера конечностей) или ризомелии (диспропорции, укорочения плечевых и бедренных костей). У человека с этим синдромом может появиться косолапость, деформация кистей и стоп, множественные ограничения в сгибании конечностей, сколиоз, деформация ушных раковин, расщелина неба. При этом диастрофическая карликовость не считается опасной для жизни и не влияет на когнитивные функции.
Пара познакомилась в школе, когда Ларри оставили на второй год и он попал в класс Джессики. Долго время они были друзьями и встречались с другими людьми. Впоследствии Ларри переехал жить в дом неподалеку от дома Джессики, и они стали общаться чаще. Их роман начался летом 2006 года, когда ей было 22, ему — 24 года. В декабре того же года они поженились. Причем молодой человек сделал любимой предложение в день 28-летия со дня первого свидания его родителей. Кольцо он спрятал на книжной полке и ждал подходящего момента, чтобы подарить его.
Сейчас у супругов четверо детей, две дочери и два сына: 16-летняя Оливия, 15-летний Дакс, 12-летняя Виктория и годовалый Феликс. Макдоннеллы работают в Министерстве внутренней безопасности штата.
Ларри Макдоннелл назвал свою жену первым человеком, рядом с которым он мог быть самим собой, и что когда он обнимает ее, то они чувствуют себя дома, и все в мире будто исчезает. Особенно ему нравилось, что она смеялась над его «глупыми шутками», а ему нравилось слушать обо всем, что она рассказывала, даже самое странное.
Супруги решили подать заявку на рекорд в Книгу Гиннесса, когда увидели статью о предыдущих рекордсменах — Джеймсе и Хлое Люстед из Великобритании. Макдоннелл понял, что он ниже Джеймса, а Джессика — выше Хлои. Их разница в росте составляет 56,8 см.
Новые рекордсмены посоветовали не обращать внимания на стереотипы и не зацикливаться на своем внешнем виде, так как можно пропустить что-то действительно важное. «Я не думаю, что есть кто-то выше Ларри, кто мог бы приблизиться к нему», — сказала Джессика.
Ранее стало известно, что Дэвид Фергюсон и Кэролайн Субайру совершили самое быстрое кругосветное семейное путешествие на велосипеде. Поездка заняла 204 дня 17 часов 25 минут, причем начальная и конечная точки находились в центре Лондона. Стартовали супруги от Королевской лондонской больницы 25 сентября 2021 года. Обратно велосипедисты вернулись, проехав множество стран (от Кении до Австралии) 16 апреля 2022 года. Всего они проехали 29 тыс. км по четырем континентам. Это позволило им войти в Книгу рекордов Гиннесса.