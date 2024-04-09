Познакомьтесь с парой с рекордной разницей в росте. В это сложно поверить

Пара познакомилась в школе, когда Ларри оставили на второй год и он попал в класс Джессики. Долго время они были друзьями и встречались с другими людьми. Впоследствии Ларри переехал жить в дом неподалеку от дома Джессики, и они стали общаться чаще. Их роман начался летом 2006 года, когда ей было 22, ему — 24 года. В декабре того же года они поженились. Причем молодой человек сделал любимой предложение в день 28-летия со дня первого свидания его родителей. Кольцо он спрятал на книжной полке и ждал подходящего момента, чтобы подарить его.