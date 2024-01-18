Поздравления с 8 Марта 2024

8 Марта — день, когда мы восхищаемся красотой и неповторимостью женщин. Этот праздник наполнен теплом, любовью и уважением. Собрали для вас лучшие и оригинальные поздравления с 8 Марта, чтобы вы могли порадовать своих коллег, друзей, мам, сестер и всех прекрасных женщин в своей жизни особыми словами в этот замечательный день.

8 Марта — день, когда мы восхищаемся красотой и неповторимостью женщин. | Источник: © РИА Новости

Короткие поздравления своими словами

Чтобы порадовать человека в праздничный день, иногда достаточно отправить ему всего несколько строк с добрыми словами.

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С наступающим 8 Марта, моя дорогая! Желаю, чтобы твои мечты всегда сбывались, а сердце было наполнено любовью и счастьем.

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С 8 Марта, любимая сестренка! Пусть тепло и радость окружают тебя каждый день, а сегодня — особенно!

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Солнце мое! Поздравляю тебя с праздником весны! Готов носить тебя на руках, исполнять твои капризы и любить, любить, любить!

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Бесценная моя мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, а еще — побольше приятных моментов и радости.

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С праздником, моя дорогая! Пусть этот день напомнит тебе о том, как ты великолепна и удивительна!

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Любимая наша доченька, наша красавица! Поздравляем тебя с праздником весны. Будь счастливой не только сегодня, но и всю жизнь!

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С праздником весны! Пускай этот день принесет в вашу жизнь много улыбок, приятных сюрпризов и искренних комплиментов!

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С 8 Марта! Пусть в вашу жизнь приходит столько счастливых событий, сколько света дарит нам весна! С праздником!

Чтобы порадовать девушку в праздничный день, иногда достаточно отправить ей всего несколько строк с добрыми словами. | Источник: Российская газета

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С праздником весны! Желаю, чтобы этот день стал началом чего-то особенного и незабываемого в вашей жизни!

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Поздравляю с Международным женским днем! Пусть в вашей жизни будет меньше забот и больше радостных моментов!

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С 8 Марта, моя дорогая! Пусть этот день и вся твоя жизнь будут наполнены нежностью, теплом, радостью и только добрыми, светлыми моментами!

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Сестренка, поздравляю с женским днем! Будь всегда счастливой и любимой. Хочу, чтобы каждый день приносил тебе приятные сюрпризы, новые возможности и незабываемые эмоции.

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Милая, пусть этот день будет наполнен улыбками и теплом, а твои мечты сбудутся! С 8 Марта!

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Любимая моя бабушка, с наступающим праздником весны! Желаю тебе всегда оставаться молодой душой. Пусть твое сердце будет наполнено любовью и теплом, а каждый день — яркими красками и радостью.

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Наши прекрасные коллеги, поздравляю вас с 8 Марта! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и радости в личной жизни. Пусть удача будет вашей верной спутницей во всех делах.

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Подруга, с этим прекрасным весенним праздником! Желаю тебе быть всегда сильной, уверенной и успешной. Хочу, чтобы каждый день приносил тебе новые возможности и незабываемые эмоции.

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С 8 Марта, милые женщины! Пусть каждый день напоминает вам о том, как вы красивы. Не зря именно этот праздник знаменует собой весну!

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С праздником, любимая! Хочу, чтобы твои глаза всегда сияли от счастья, а сердце наполняла радость!

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Дорогая моя подруга, пусть в твоем сердце всегда живет весна! С 8 Марта!

Праздник 8 Марта наполнен теплом, любовью и уважением. | Источник: Комсомольская правда

Красивые поздравления в стихах

Поднимите настроение женщинам 8 Марта. Мы подготовили специальную подборку оригинальных поздравлений в стихах.

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Поздравляю вас с прекрасным днем весны!

Пусть по жизни распускаются тюльпаны,

Пусть ваши будни будут, как цветы, —.

Яркими и с бархатными лепестками.

Пусть солнце вам в окошко улыбается с любовью,

И речь о солнышке не только за окном.

Желаю вам и близким всем крепчайшего здоровья,

А жизнь пусть радует все больше с каждым днем!

***

Международный женский день!

Отличный повод посвятить вам теплые слова.

За то, что любите вы беззаветно, каждые ночь и день,

За то, что от заботы вашей кружится голова.

Всегда вы приласкаете.

И улыбнетесь своей теплою улыбкой,

Всегда поддержите, и даже хмурый день.

Уже не кажется фатальною ошибкой.

Хочу я пожелать, чтобы вокруг.

Всегда цвели сады из самых нежных лилий,

А рядом всегда был надежный друг,

С которым будете любимой и счастливой!

***

С праздником весны я поздравляю,

Пусть улыбка чаще будет на губах,

Здоровья, мира и любви желаю,

Пусть будет все, чего так хочется в мечтах!

Поздравить маму, коллег, девушку с 8 Марта можно своими словами в прозе и стихах. Это станет прекрасным дополнением к красивому букету цветов. | Источник: МК.RU Хабаровск

Желаю быть успешной и любимой.

И со взаимностью любить самой,

Желаю быть от радости красивой.

И окунаться в счастье с головой!

***

Словно нежные цветы сирени,

Распускается улыбка на губах,

Потому что в этот день прекрасный.

Благодарности слова лишь на устах.

Поздравляю искренне я вас с 8 Марта.

И желаю в дом ваш мира, счастья и любви,

Чтобы вам дарили лучшие подарки,

А невзгоды оставались позади!

***

Даже всех красивых слов не подобрать,

Чтобы теплоту чувств к вам описать!

За любовь и доброту, умение прощать,

И в душе цветущую весну, и в сердце благодать.

Дорогие женщины, спасибо, что вы есть на свете!

Что благодаря вам рождаются и счастливо растут дети,

За то, что вы, как лучи солнца средь грозы,

Милы, красивы и, как день, ясны!

***

Восьмое марта — день прекрасный,

Чтобы напомнить, как мы любим вас.

Чтобы сказать, как трепетно и страстно.

Хотим служить опорою для вас.

Спасибо, что всегда вы здесь, вы рядом,

Отчаянно смешливы и красивы,

Поверьте, это лучшая награда,

Ваша улыбка делает счастливым!

Спасибо, что даете вы надежду,

И руку помощи протянете всегда,

Обнимите — и будет все, как прежде,

Даже в ненастный день, даже когда гроза.

Желаю, чтобы и в вашей жизни.

Вас по достоинству ценили и любили,

Чтоб улыбались всем вашим капризам.

И нежные цветы охапками дарили!

Поднимите настроение женщинам 8 Марта оригинальными поздравлениями в стихах. | Источник: Комсомольская правда

Милые и прикольные поздравления в прозе

Мы подобрали лучшие поздравления с 8 Марта. Выбирайте послание на свой вкус — трогательное или с ноткой юмора.

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Поздравляю всех прекрасных дам с 8 Марта! Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, а мужчины сами знали, чего вы хотите!

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С праздником весны, красоты и нежности! Пусть каждый день твоей жизни наполнится яркими красками любви и счастья, сердце — радостью, а душа — нежностью и заботой. Пусть этот день станет началом новых свершений. С 8 Марта, прекрасная!

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Сегодня мы празднуем Международный женский день. Желаю всем женщинам быть такими же настойчивыми и целеустремленными, как мужчины в день футбольного матча!

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С праздником весны и красоты! Пусть твоя улыбка будет солнечной, а настроение — праздничным! Пусть в твоей жизни все мечты сбываются в мгновенье ока. Пусть мужчины восхищаются тобой 365 дней в году! С 8 Марта!

Выбирайте послание на свой вкус — трогательное или с ноткой юмора. | Источник: Комсомольская правда

***

Ж — желанная,

Е — единственная,

Н — ненаглядная,

Щ — щедрая,

И — игривая,

Н — нужная,

А — активная.

Все это — о тебе. Каждый день, а не только сегодня. Не забывай об этом. С 8 Марта!

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Все начинается с женщины. С нее начинается жизнь и самая великая любовь. Я бесконечно ценю тебя и дорожу тем, что ты у меня есть. С праздником!

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Моя дорогая подруга! Сегодня — твой день, как и любой другой день. Будь счастлива, живи полной жизнью, делай все, что хочешь, и пусть все твои мечты сбудутся! С праздником весны!

Автор: Елена Нужная