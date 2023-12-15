Поздний ужин может увеличить риск инсульта на 25%

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Ужин перед сном или поздно вечером люди обычно считают вредным, так как организм не успевает переваривать съеденное. И этому нашлось научное подтверждение. Как передает MedicalXpress, поздний прием пищи вечером и утром повышает риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

Специалисты проанализировали данные 103389 участников для изучения связи между временем приема пищи и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперты также учли возраст добровольцев, их пол, семейное положение, режим сна и образ жизни.

Результаты показали, что поздний прием пищи утром (или вовсе пропуск завтрака) повышает риск развития заболеваний сердца. При этом каждый час задержки повышает вероятность на 6%. Ученые подчеркнули, что впервые за день желательно есть не позже 8:00.

Поздний прием пищи также негативно влияет на здоровье сердца. Если есть после 21:00, вероятность цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт, вырастает на 28%, по сравнению с ужином до 20:00. В особенности это касается женщин. Также исследователи выяснили, что чем больше длится ночное голодание (то есть время между последним и первым приемом пищи), тем меньше риск развития патологий сердечно-сосудистой системы.

На развитие болезней сердца влияет и время года. Кардиолог предупредила о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

Анна Морозова