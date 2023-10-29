Поза нога на ногу может говорить о заболевании позвоночника

Сидеть так мы начинаем не просто так. Это попытка нашего тела компенсировать какие-то внутренние проблемы и перекосы скелета. Тело принимает такую позу, чтобы максимально разгрузить мышцы и связки. Склонность к сложным и неестественным позам с вероятностью 99% говорит о сколиозе.

«Под весом ноги вены и лимфатические сосуды сжимаются, что мешает свободной циркуляции крови в ногах и малом тазу. Кроме того, позвоночник находится в неправильной позиции, а верхняя нога может ощущать дискомфорт и онемение из-за пережатых под коленом нервов», — объяснил он.