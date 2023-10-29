18:32 (мск), источник: Газета.Ру

Поза нога на ногу может говорить о заболевании позвоночника

Врач-остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник «Краниобаланс» Владимир Животов рассказал «Газете».

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Источник: Freepik

Сидеть так мы начинаем не просто так. Это попытка нашего тела компенсировать какие-то внутренние проблемы и перекосы скелета. Тело принимает такую позу, чтобы максимально разгрузить мышцы и связки. Склонность к сложным и неестественным позам с вероятностью 99% говорит о сколиозе.

Владимир Животов
основатель клиник «Краниобаланс»

По словам Владимира Животова, принимать позу нога на ногу — вредная привычка.

«Под весом ноги вены и лимфатические сосуды сжимаются, что мешает свободной циркуляции крови в ногах и малом тазу. Кроме того, позвоночник находится в неправильной позиции, а верхняя нога может ощущать дискомфорт и онемение из-за пережатых под коленом нервов», — объяснил он.

Чтобы избавиться от вредной привычки, остеопат порекомендовал вылечить сколиоз.

«Основной метод лечения — обращение к остеопату. Проблема, как ни странно, кроется не в самом позвоночнике. Она связана со смещением костей черепа, вызванным родовой травмой. Только остеопат занимается восстановлением правильного положения костей черепа. Затем плавно развернутся и позвонки скелета, и кости таза, ног, стоп», — рассказал специалист.

Полностью вылечить сколиоз во взрослом возрасте, как утверждает Владимир Животов, невозможно, но улучшить ситуацию — вполне.

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