Пойманную на лжи «исследовательницу честности» уволят из Гарварда

О подозрениях в отношении Джино в июне 2023 года сообщила The New York Times. В частности, вопросы возникли к статье от 2012 года, которую ученая написала с четырьмя соавторами. В ней говорилось, что люди честнее заполняют налоговые или страховые документы, если их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Работу часто цитировали, но позднее сделанные в статье выводы начали вызывать сомнения в научном сообществе.