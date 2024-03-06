Появились результаты обследования принявшего 217 вакцин от COVID человека

По словам ученого Килиана Шобера с кафедры микробиологии и иммунологии, пациент был вакцинирован восемью разными препаратами, включая различные мРНК-вакцины. 217-ю прививку он получил уже во время обследования. Исследователей интересовало, смогут ли клетки его иммунной системы бороться с коронавирусом эффективно, несмотря на привыкание из-за чрезмерной вакцинации. В результате последней прививки количество антител значительно увеличилось, сообщили авторы. Результаты дополнительных исследований также показали, что иммунная система мужчины так же эффективна в борьбе против других патогенов. До сих пор немец никогда не болел COVID-19.