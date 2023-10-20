Появились новые фото с места строительства «лежачего» небоскреба «Зеркальная линия»

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Компания-застройщик NEOM опубликовала в социальных сетях несколько новых снимков со строительной площадки города-мегаполиса «Зеркальная линия» (The Line). Его возводят в административном округе Табук, у побережья Красного моря.

Масштабы строительства поражают: в кадр едва вместилась вся техника, задействованная в процессе. На каждом участке в пару десятков квадратных километров стоит свой экскаватор.

Напомним, что в начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», рассчитанного на проживание девяти миллионов человек. В феврале 2022-го появились первые фотографии строительства здания.