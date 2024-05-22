Повышение социального статуса может предотвратить деменцию, установили ученые

Ученые использовали данные Японского геронтологического исследования, в котором приняли участие 9 186 человек в возрасте 65 лет и старше с 2010 по 2016 год. Исследователи собрали информацию о здоровье участников, определили частоту развития деменции в изучаемой группе, а также получили данные об уровне образования, социальном статусе и общественной мобильности испытуемых.