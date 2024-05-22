Повышение социального статуса может предотвратить деменцию, установили ученые

Результаты опубликованы в JAMA Network Open.
Ученые использовали данные Японского геронтологического исследования, в котором приняли участие 9 186 человек в возрасте 65 лет и старше с 2010 по 2016 год. Исследователи собрали информацию о здоровье участников, определили частоту развития деменции в изучаемой группе, а также получили данные об уровне образования, социальном статусе и общественной мобильности испытуемых.
Результаты показали, что восходящая социальная мобильность (повышение в должности, рост заработков) была взаимосвязана с более низким риском развития деменции в возрасте 75 лет и старше. Нисходящая мобильность, напротив, коррелировала с ухудшением когнитивных навыков.
Исследователи предположили, что улучшение социально-экономических условий может стать ключом к профилактике деменции и более здоровому долголетию.