Повышение пенсионного возраста. Эксперт назвал график выхода на пенсию

Решение о постепенной корректировке пенсионного возраста было принято в 2018 году, рассказал aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. При этом предыдущие значения возраста выхода на пенсию были установлены ещё в 1932 году.
По утвержденному графику, женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения получили право выхода на страховую пенсию по старости в рамках основной схемы в 55,5 и 60,5 лет соответственно.
В свою очередь, женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения получили право выйти на пенсию в 56,5 и 61,5 лет соответственно.
Для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения право на получение страховой пенсии по старости возникнет в 2026 году при достижении ими 59 и 64 лет соответственно.
Для женщин 1968 года рождения (и младше) и мужчин 1963 года рождения (и младше) право на получение страховой пенсии по старости возникнет в 2028 году при достижении ими 60 и 65 лет соответственно.
«Важно отметить, что был сохранен возраст, дающий право на назначение страховой пенсии женщинам, имеющим 5 и более детей — 50 лет. Дополнительно с 2019 года была введена возможность досрочного выхода на пенсию женщинам с 3 детьми — в возрасте 57 лет, а с 4 детьми — в возрасте 56 лет», — пояснил Игорь Балынин.
Более того, в целях стимулирования трудовой активности граждан была введена возможность для лиц, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), выйти на пенсию на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста. При этом, такой возраст не может быть меньше 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
Эксперт Ольга Макашина раскрыла, можно ли получать пенсию России, имея другое гражданство. По ее словам, иностранные граждане имеют право на получение российской пенсии, в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Для этого им необходимо постоянно проживать на территории России (иметь вид на жительство), быть трудоустроенными (застрахованными в системе пенсионного страхования РФ), выполнять требования закона к возрасту, стажу и количеству пенсионных коэффициентов (баллов).