Повышение пенсионного возраста. Эксперт назвал график выхода на пенсию

Более того, в целях стимулирования трудовой активности граждан была введена возможность для лиц, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), выйти на пенсию на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста. При этом, такой возраст не может быть меньше 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).