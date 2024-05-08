«Повсюду и для всех»: с чего началась история Красного Креста и Красного Полумесяца

Особую значимость российское движение приобрело с началом Великой Отечественной войны. В ее первые дни в больницах по всему Союзу прошли комсомольские собрания, на которых добровольцы записывались в Красную Армию и организовали дополнительную подготовку медсестер, санитаров, санинструкторов, сандружинниц. Повсюду висели плакаты: «Вступайте на курсы медсестер!», «Вступайте в Общество Красного Креста!». На фронте Красный Крест помогал раненым, собирал и отправлял миллионы посылок с продовольствием в лагеря пленных, а также вел перепись данных и новостей для родных от тех, кто был в плену, окопах и на передовой.