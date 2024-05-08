«Повсюду и для всех»: с чего началась история Красного Креста и Красного Полумесяца

Официально мировое сообщество отмечает день Красного Креста и Красного Полумесяца ежегодно 8 мая. В этот день родился основатель организации, нобелевский лауреат премии мира и общественный деятель — Анри Дюнан. Однако истоки гуманитарного движения со 160-летней историей отсылают к другой дате. Рассказываем, с чего началась история организации и чем она занимается сегодня.
Битва при Сольферино
24 июня 1859 года в итальянском селении Сольферино произошло крупнейшее сражение австро-итало-французской войны. Историки утверждают, что оно стало самым кровопролитным в Европе после Ватерлоо: по официальным данным, за день количество жертв достигло 40 тысяч.
Анри Дюнан, будучи свидетелем жестокого военного столкновения, организовал исключительное в своем роде добровольческое движение в поддержку жертв войны и вооруженного насилия. За счет собственных сбережений он закупил необходимое продовольствие для пострадавших и пленных, оказал необходимую медицинскую помощь на поле боя и в окопах, а также успешно провел переговоры об освобождении медицинских работников с французами, захватившими большую часть австрийских хирургов.
Впоследствии битва при Сольферино стала прецедентом для создания гуманитарного движения. В 1862 году, по возвращении в Женеву, Анри Дюнан опубликовал книгу «Воспоминание о битве при Сольферино». В основе произведения были две ключевые идеи: поиск и обучение добровольцев в мирное время и необходимость принятия международных договоров, обеспечивающих безопасность добровольцев на поле боя. В дальнейшем вокруг этих идей сформировались основные задачи и принципы Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца.
Дата основания Красного Креста
Уже в 1863 году, после встречи с императором Наполеоном III в Италии, был основан Международный комитет Красного Креста. В 1864 права организации были задокументированы Первой Женевской конвенцией. Спустя некоторое время, к основополагающим документам добавились дополнительные протоколы, Устав движения, а также резолюции Международных конференций Красного Креста и Красного Полумесяца. Между строк каждого из них звонко звучал девиз: «Повсюду и для всех».
Значение эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца
Один из главных принципов работы Красного Креста и Красного Полумесяца — беспристрастность. Добровольцы и сотрудники организации не дают публичных оценок идеологическим, политическим, религиозным и расовым вопросам. Это важно в связи с тем, что крест — христианский символ движения, не принимаемый мусульманским сообществом. Так как движение международное, эмблема должна транслировать символ спасения вне зависимости от территории и религии. Поэтому для обозначения эмблемы было выбрано второе значение — Полумесяц. Впервые эмблема Красного Полумесяца появилась на санитарных обозах со стороны Османской империи во время Русско-турецкой войны в 1876—1878 годах.
Чем известно добровольческое движение
К 2024 году движение, направленное на оказание помощи пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия и на распространение знаний о законах, защищающих жертв войны, насчитывает миллионы добровольцев, членов и сотрудников в 192 странах мира. Быстрое распространение идей организации связано с регулярными миротворческими акциями и операциями по всему миру.
Выдающийся пример гуманной добровольческой деятельности движения продемонстрировал делегат Международного комитета Фридрих Борн. Он спас от 11 до 15 тысяч евреев во время Второй мировой войны. В действительности, число тех, кому была оказана помощь Красным Крестом и Красным Полумесяцем с момента основания — сосчитать невозможно.
Красный Крест в России
Первой официальной организацией Красного Креста в России считается Крестовоздвиженская община сестер милосердия, созданная в Санкт-Петербурге княгиней Еленой Павловной в 1854 году. Во главе общины Красного Креста встал выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов.
Особую значимость российское движение приобрело с началом Великой Отечественной войны. В ее первые дни в больницах по всему Союзу прошли комсомольские собрания, на которых добровольцы записывались в Красную Армию и организовали дополнительную подготовку медсестер, санитаров, санинструкторов, сандружинниц. Повсюду висели плакаты: «Вступайте на курсы медсестер!», «Вступайте в Общество Красного Креста!». На фронте Красный Крест помогал раненым, собирал и отправлял миллионы посылок с продовольствием в лагеря пленных, а также вел перепись данных и новостей для родных от тех, кто был в плену, окопах и на передовой.
«Врачи без границ»
Именно благодаря деятельности Красного Креста и Красного Полумесяца по окончании операции в Нигерии, в 1971 году, была создана международная некоммерческая медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ», оказывающая помощь жертвам военных конфликтов. Только за первое десятилетие были организованы миссии помощи пострадавшим от природных катаклизмов — в Никарагуа и Гондурасе, развернуты лагеря помощи беженцам на границе с Таиландом и в Камбодже, проведены многочисленные операции при военном конфликте в Ливане.
Чем организация занимается сегодня
Добровольческое движение Красного Креста и Красного Полумесяца продолжает свою работу по всему миру: организовывает сбор донорских пожертвований, помогает жертвам кризиса, насилия и военных конфликтов, занимается вопросами здравоохранения и климатических изменений, отстаивает юридические права заключенных.
Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич регулярно участвует в мировых конференциях, продвигая идеи по облегчению человеческих страданий, защите жизни и здоровья людей и отстаиванию человеческого достоинства.
Кристина Корчанова