Повелитель вечной мерзлоты Чысхаан зажёг первую в России новогоднюю ёлку

«В первый день декабря по доброй традиции в Якутии зажглась первая новогодняя ёлка страны! Самого волшебного, яркого момента республиканского фестиваля “Зима начинается с Якутии” каждый год ждут все — от мала до велика. С этого дня все мы начинаем отсчёт до Нового года», — написал он.

В своей публикации глава Якутии также рассказал о том, что огни на главной в республике ёлочке торжественно зажёг сам дух холода, хранитель и повелитель вечной мерзлоты Чысхаан, переместившись после этого на аллею ВДНХ в столице, а оттуда на Главную ёлку Международной выставки-форума «Россия». Николаев также пожелал всем всего самого светлого и доброго и поздравил россиян с наступающим Новым годом.