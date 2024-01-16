Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
11:56 (мск), источник: Газета.Ру

Повар рассказал, какая рыба лучше всего подойдет для ухи

Рыбу для приготовления ухи стоит выбирать в зависимости от региона проживания и вкусовых предпочтений, однако чаще всего этот суп готовят на основе карпа, щуки, окуня или судака.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал повар Никита Катков.

«У всех этих видов рыб очень мягкое и нежное мясо, оно хорошо сочетается с овощами и специями, имеет насыщенный вкус и не очень дорогое. Рекомендуется использовать свежую, только что пойманную рыбу, это поможет лучше сохранить вкус и качество блюд», — посоветовал эксперт.

По его словам, в уху стоит добавить лук, морковь, картофель, перец, чтобы придать ей более насыщенный вкус и аромат. Рыбу важно не пережарить и не переварить, предупредил Катков.

«Ну и, конечно, по своему вкусу можно добавлять огромное количество специй, приправ. Это может быть перец, укроп, петрушка, лавровый лист и многое другое», — заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Звезда «Бригады» объяснил, почему редко появляется в Москве
Игорь Саруханов после седьмого развода вновь захотел жениться
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь