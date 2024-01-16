Повар рассказал, какая рыба лучше всего подойдет для ухи

Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал повар Никита Катков.

«У всех этих видов рыб очень мягкое и нежное мясо, оно хорошо сочетается с овощами и специями, имеет насыщенный вкус и не очень дорогое. Рекомендуется использовать свежую, только что пойманную рыбу, это поможет лучше сохранить вкус и качество блюд», — посоветовал эксперт.

По его словам, в уху стоит добавить лук, морковь, картофель, перец, чтобы придать ей более насыщенный вкус и аромат. Рыбу важно не пережарить и не переварить, предупредил Катков.

«Ну и, конечно, по своему вкусу можно добавлять огромное количество специй, приправ. Это может быть перец, укроп, петрушка, лавровый лист и многое другое», — заключил он.