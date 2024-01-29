Потрясающая нефритовая маска найдена в гробнице правителя майя

Источник: University of Alabama, Department of Anthropology

Как сообщает Arkeonews, открытие было сделано при обследовании гробницы-пирамиды, расположенной на северо-востоке Гватемалы. Оно оказалось приятным сюрпризом для ученых, ведь эта пирамида была разграблена пару лет назад мародерами. К счастью, «охотники за сокровищами» не заметили нефритовую маску, которая, предположительно, принадлежала ранее неизвестному науке правителю майя.

Гробница расположена в городе Чочкитам, который находится недалеко от столицы майя, города Петена. Это малоизвестный археологический памятник, в котором в 2021 году ученые провели сканирование с использованием лазерной технологии LiDAR. Кстати, именно после того исследования грабители могил и прокопали туннель к центру пирамиды. Неизвестно, какие артефакты они нашли и унесли с собой.

Однако маску мародеры попросту не заметили. Она отличается от других нефритовых масок уже тем, что была словно соткана из кусочков. Археологи сначала собрали в пирамиде отдельные фрагменты, из которых затем в лаборатории Холмульского археологического проекта маска была воссоздана.

Оказалось, что в единую конструкцию соединялись блоки, представляющие собой фрагменты человеческого черепа, нескольких зубов и костей, каменного гроба и погребальных подношений, состоящих из горшка, раковин устриц и многочисленных кусков нефрита. На некоторых костях обнаружены резьба и иероглифы. В частности, расшифровка выявила имя Ицам Кокадж Бахлам, которое, по мнению исследователей, могло быть именем неизвестного науке правителя майя.

Судя по датировке маски, он мог править Чочкитамом около 350 года нашей эры. Интересно, что на одной из костей имеется гравюра, изображающая правителя, держащего «голову божества майя» — это точная копия собранной в лаборатории нефритовой маски. Исследователи отмечают, что в древности культовая ценность нефрита превосходила его материальную ценность, поскольку майя считали этот материал защитником живых и мертвых. Нефритовые маски использовались как символы богов и предков, а при похоронах они были призваны отражать высокий социальный статус погребенных людей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259582&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.