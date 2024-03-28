Потомки Пастернака приняли участие в открытии художественной выставки

Правнук знаменитого художника Петр Пастернак предоставил выставке более 20 подлинников автора, в число которых вошли его эскизы, наброски к роману «Воскресение», этюдник скетчбук художника с рисунком усадьбы Толстого «Хамовники». Ключевым экспонатом в экспозиции стал фоторепортаж, сделанный Леонидом Пастернаком на любительскую фотокамеру во время поездки в 1909 году в Ясную Поляну и семейные фотографии семейства Толстых.