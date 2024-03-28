Потомки Пастернака приняли участие в открытии художественной выставки

Правнук знаменитого художника Петр Пастернак предоставил выставке более 20 подлинников автора, в число которых вошли его эскизы, наброски к роману «Воскресение», этюдник скетчбук художника с рисунком усадьбы Толстого «Хамовники». Ключевым экспонатом в экспозиции стал фоторепортаж, сделанный Леонидом Пастернаком на любительскую фотокамеру во время поездки в 1909 году в Ясную Поляну и семейные фотографии семейства Толстых.
«Я безумно благодарен тому, что музей взялся за такую работу, потому что Леонид Осипович действительно незаслуженно мало выставлен во всех русских музеях», — сказал Петр Пастернак.
10 января президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Чукотку назвал многообразие культуры одним из самых больших достояний РФ. Глава государства отметил, что без национальных языков это были бы только «осколки культуры».
5 января Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Помимо этого, Минцифры совместно с Минкультуры и МИД РФ при участии Института русской литературы Российской академии наук следует подготовить предложения по созданию в интернете открытой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы