Потомки Маркеса опубликовали его последний роман вопреки воле писателя

«Это текст, который должны знать люди. Это часть наследия Габриэля Гарсиа Маркеса», — говорит Дарья Синицина.
Идея создания романа возникла у Габриэля Гарсиа Маркеса на рубеже
С точки зрения сюжета все вполне классически, хотя из задуманных пяти частей существует всего одна. Женщина средних лет живет полную жизнь: у нее хороший муж, дети. Ее мать недавно умерла и похоронена на острове. И каждый год, 16 августа, она ездит на ее могилу. Но в один момент она решает, что встретит на острове свою любовь, и в итоге это случается. Так проходит несколько лет. «А что произойдет в конце, я не буду говорить, чтобы оставить интригу», — завершила мысль о сюжете книги переводчица.
По поводу обложки романа возникли разногласия. Женщина, которая смотрит на читателя с книги, не совсем похожа на героиню произведения по возрасту, а красные цветы, скорее всего маки, не упоминались в произведении. «Несколько раз в тексте четко говорится, что главная героиня каждый год приносила матери на могилу гладиолусы. Почему на обложке не гладиолусы?» — удивляется Дарья.
Завершилась встреча разговором о возможности и невозможности выпуска новой «последней» книги Габриэля Гарсиа Маркеса. Сейчас все работы автора, которые существуют на испанском языке, переведены на русский. «Теперь мы не можем исключать появления новой книги Маркеса, потому что архив обширный, и здесь все зависит от сыновей писателя, которые обладают правами на произведения. Все возможно», — закончила встречу переводчица.