Потомки Маркеса опубликовали его последний роман вопреки воле писателя

С точки зрения сюжета все вполне классически, хотя из задуманных пяти частей существует всего одна. Женщина средних лет живет полную жизнь: у нее хороший муж, дети. Ее мать недавно умерла и похоронена на острове. И каждый год, 16 августа, она ездит на ее могилу. Но в один момент она решает, что встретит на острове свою любовь, и в итоге это случается. Так проходит несколько лет. «А что произойдет в конце, я не буду говорить, чтобы оставить интригу», — завершила мысль о сюжете книги переводчица.