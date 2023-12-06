Потерявшийся кот вернулся домой спустя 11 лет

Настоящее рождественское чудо произошло в британской семье Алланов после того, как домашний питомец вернулся домой спустя 11 лет после пропажи. Об этом пишет издание Independent.

Кот Тоби потерялся во время переезда в 2012 году. Питомца долго искали, но все попытки найти его оказались безуспешными. Через некоторое время недалеко от предыдущего места жительства хозяев его увидела местная жительница. Она передала животное в зоозащитную организацию.

При обследовании Тоби специалисты обнаружили микрочип с данными хозяев. Адрес сменился, но телефон остался прежним, поэтому с владельцами удалось связаться и сообщить хорошую новость. Животное семья забрала через день после того, как оно нашлось.

«Это похоже на рождественское чудо», — сказала хозяйка кота Джастин. По ее словам, Тоби за все прошедшие годы практически не изменился: остался таким же милым и дружелюбным. Но особенно возвращению питомца был рад сын Чарли, которому подарили Тоби на 12-ый день рождения: парень не спал всю ночь и постоянно присматривал за животным.

Джастин добавила, что никогда всерьез не задумывалась о микрочипе и просто знала, что у Тоби он есть. Однако после возвращения кота она поняла, насколько важна такая технология.

За время отсутствия кота в семье появился щенок Берни. Джастин уверена, что питомцы обязательно подружатся.

Такое возвращение блудного кота происходит не первый раз. Так, в 2021 году сбежавший питомец вернулся к хозяевам спустя 14 лет.

Анна Морозова