Постоянные спутники. Врач пояснил, на что указывают незаживающие раны

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о том, на что указывают долго не заживающие раны.
Первое, о чем предупредил врач, это то, что надо обязательно побеспокоиться о вакцинации от столбняка. Ведь каждая рана опасна именно с точки зрения его развития.
«Плохо заживающие раны — это при сахарном диабете и при сердечной недостаточности, венозной недостаточности, снижении иммунитета. Это 100% понятно и объяснимо», — отметил Мясников.
Важный нюанс — если рана слишком глубокая и требует зашивания — время операции. «Обычная рана должна зашиваться в течение 12 часов, максимум 18 часов. Сидеть и ждать нельзя. Если рана на лице и шее, то времени чуть больше — 24 часа. Если откладывать, потом будет большой шрам», — предупредил Мясников.
Укусы домашних питомцев опасны потенциальным инфицированием раны.
Когда рана долго не заживает, отметил Мясников, надо искать либо инфекцию, либо грязь. Оставлять ли рану открытой или закрывать? «Испокон века считалось, что раны надо оставлять открытыми — они подсыхают и быстрее заживают. Последние воззрения идут вразрез с этой теорией. Считается, что свежее раневое отделяемое обладает факторами роста фибробластов, быстро затягивающих рану. И если она закрыта правильно повязкой, там нет карманов воздуха, не слишком туго, то это содержимое способствует быстрому заживлению», — пояснил врач.
Может внутри раны оставаться инородный предмет, поэтому если рана требует зашивания, надо обязательно ее осмотреть. Иначе внутри останется источник постоянного раздражения, который и не даст заживать.
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