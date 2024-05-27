Постоянные спутники. Врач пояснил, на что указывают незаживающие раны

Когда рана долго не заживает, отметил Мясников, надо искать либо инфекцию, либо грязь. Оставлять ли рану открытой или закрывать? «Испокон века считалось, что раны надо оставлять открытыми — они подсыхают и быстрее заживают. Последние воззрения идут вразрез с этой теорией. Считается, что свежее раневое отделяемое обладает факторами роста фибробластов, быстро затягивающих рану. И если она закрыта правильно повязкой, там нет карманов воздуха, не слишком туго, то это содержимое способствует быстрому заживлению», — пояснил врач.