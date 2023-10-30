Постиранное белье может стать причиной появления плесени

Времена, когда белье вывешивали на улице, прошли — теперь все пользуются домашними средствами и не всегда сушах одежду на балконах. Тем более, что у многих они не отапливаются, и в холодное время года быстрее и проще использовать раскладную сушилку или специальную для этого машинку.

Однако немногие задумывались о том, что образованный от влажной ткани конденсат может привести к появлению черной плесени Stachybotrys chartarum. При постоянной влажности она начинает вредить как интерьеру, так и здоровью людей: этот грибок производит микотоксины, которые напрямую связаны с респираторными проблемами.

Единственный надежный способ не допускать опасной ситуации — проветрить помещение и стараться избегать в нем скапливания влаги, пишет The Mirror. Специалисты советуют сушить белье в комнате с открытым окном и закрытой дверью, чтобы обеспечить вентиляцию.

В тех же целях рекомендуется впускать свежий воздух после принятия душа и ванны или включать вытяжку. Также специалисты отмечают, что может помочь наличие в доме растений, любящих влажную среду — они будут насыщаться излишними водяными парами.

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