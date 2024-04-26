Посмотрите на «пауков» на Марсе. Фото явления завораживает

Конечно, речь идет не о настоящих пауках. Марсианские «пауки» образуются весной, когда солнечный свет касается слоев льда из углекислого газа, отложившихся за долгие зимние месяцы. Под воздействием солнца он вновь принимает форму газа. Насыщенный темной пылью газ вырывается наружу в виде гейзеров или фонтанов через трещины во льду, а затем оседает на поверхности планеты. Так появляются темные пятна диаметром от 45 м до 1 км. В ходе этого же процесса подо льдом образуются «паукообразные» узоры.