Посмотрите на «пауков» на Марсе. Фото явления завораживает

Европейское космическое агентство опубликовало снимки черных «пауков» на Марсе. Удивительные фото были сделаны автоматической межпланетной станцией «Марс-экспресс» и космическим аппаратом Trace Gas Orbiter.
Согласно полученным кадрам, больше всего «пауков» заметно на территории «города инков» (также известен, как Angustus Labyrinthus).
Конечно, речь идет не о настоящих пауках. Марсианские «пауки» образуются весной, когда солнечный свет касается слоев льда из углекислого газа, отложившихся за долгие зимние месяцы. Под воздействием солнца он вновь принимает форму газа. Насыщенный темной пылью газ вырывается наружу в виде гейзеров или фонтанов через трещины во льду, а затем оседает на поверхности планеты. Так появляются темные пятна диаметром от 45 м до 1 км. В ходе этого же процесса подо льдом образуются «паукообразные» узоры.
Область на Марсе назвали «городом инков» из-за схожести ее рельефа и руин поселений инков на Земле. Точно неизвестно, как сформировался марсианский «город инков». Есть несколько гипотез. По одной из них, это окаменевшие песчаные дюны. Возможно, хребты образовались из-за просочившихся сквозь трещины в марсианских породах магмы или песка. По другой — хребты представляют собой эскеры, структуры, происхождение которых связано с ледниками.
Стены «города инков» — часть круга, диаметром 86 км. Предположительно, «город» расположен внутри кратера, появившегося после столкновения с астероидом.
Ранее благодаря телескопу Европейской южной обсерватории в Чили астрономы обнаружили «мертвую» звезду с металлическим шрамом на поверхности. Он появился из-за того, что «мертвая» звезда поглотила фрагмент планетарной системы.