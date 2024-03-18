Посмотрите на найденный в балтийском янтаре новый вид древней осы

Обнаруженный новый вид янтарной осы оказался эволюционно более совершенным, чем современные виды этих насекомых. С таким заявлением выступили в Калининградском музее янтаря, научный сотрудник которого кандидат биологических наук Андраник Манукян обнаружил в образце балтийского янтаря из музейной коллекции новый род и вид древней осы — Amberpoemenia kirejtshuki.
Ископаемый представитель подсемейства получил название в честь выдающегося российского палеоэнтомолога и знатока «янтарных» фаун Александра Георгиевича Кирейчука (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург), пояснили в музее. А название самого вида получилось в результате объединения английского слова amber (янтарь) с латинским названием подсемейства — Amberpoemenia или «янтарная оса-поемения».
Исследования показали, что Amberpoemenia kirejtshuki был хорошо приспособлен к условиям обитания в «янтарном» лесу.
«Необычным кажется тот факт, что янтарная оса оказалась эволюционно более совершенной, чем современные виды этих насекомых. Это и ряд других обстоятельств дают основание предположить, что вид охотился на насекомых, которые питались древесиной янтареносного дерева. После исчезновения “янтарных” лесов этот вид не сумел приспособиться к новым условиям и найти источник пищи», — поясняется в сообщении музея.
В телеграм-канале Музея янтаря один из подписчиков поинтересовался, как давно жили представители этого вида. Представители учреждения в ответ написали, что 35−40 млн лет назад.
Прошлым летом в Калининграде при добыче янтаря нашли зуб акулы возрастом 37 млн лет. Эксперты исследовали находку и пришли к выводу, что зуб принадлежал ламноидной акуле, которая достигала в длину около 1 м. Рыба жила в эпоху эоцена, когда формировались хвойные леса, из смолы которых позднее образовался балтийский янтарь.