Посмотрите, как выглядит Везувий из космоса. Фото

Российский космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит из космоса Везувий — один из самых известных вулканов в мире, расположенный на берегу Неаполитанского залива в Италии. Завораживающий снимок был сделан с борта МКС и опубликован в телеграм-канале космонавта.
Предположительно Везувий образовался около 25 тыс. лет назад в результате столкновения Африканской и Евразийской тектонических плит. Он имеет высоту 1281 м и является одним из трех действующих в Италии. Кроме того, это единственный вулкан, расположенный в материковой части Старого Света, — остальные находятся на островных территориях.
В исторических справках имеются данные о более чем 80 крупных извержениях Везувия. Одно из наиболее известных произошло в 79 году н.э., когда было уничтожено несколько древнеримских городов, в том числе были погребены под многометровым слоем пепла Помпеи. Последнее извержение Везувия произошло в 1944 году.
Олег Артемьев — космонавт отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й космонавт СССР и России, 534-й — мира, Герой России, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. За свою карьеру он совершил восемь выходов в открытый космос, где в общей сложности пробыл более 53 часов.
В своих социальных сетях Олег Артемьев нередко публикует редчайшие кадры, сделанные им во время нахождения в космосе. Так, летчик-космонавт уже показывал, как выглядят с высоты нескольких тысяч километров Мальдивские острова, Афины, Волга и стратовулкан Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе.