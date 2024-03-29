Посмотрите, как выглядит Везувий из космоса. Фото

В исторических справках имеются данные о более чем 80 крупных извержениях Везувия. Одно из наиболее известных произошло в 79 году н.э., когда было уничтожено несколько древнеримских городов, в том числе были погребены под многометровым слоем пепла Помпеи. Последнее извержение Везувия произошло в 1944 году.