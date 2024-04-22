Посмотрите, как выглядит «глаз Сахары» диаметром 50 километров из космоса

На фотографиях можно рассмотреть среди желто-оранжевых пустынных просторов «глаз», который с орбиты кажется совсем небольшим. «Завидуем космонавтам, ведь они могут запечатлеть с борта МКС то, что нельзя увидеть будучи на Земле… Среди бесформенных, безжизненных пейзажей Ришат особенно выделяется и может служить ориентиром для космонавтов на орбите», — говорится в сообщении «Роскосмоса».