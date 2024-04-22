Посмотрите, как выглядит «глаз Сахары» диаметром 50 километров из космоса

Российский космонавт-испытатель отряда «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 133-й космонавт СССР и России и член экипажа миссии Crew-8 космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Александр Гребенкин сделал новые фотографии планеты Земля. Их опубликовал «Роскосмос» в социальных сетях.
В объектив Гребенкина попало уникальное геологическое образование — «глаз Сахары» или структура Ришат. Это серия кратеров, расположенных в мавританской части пустыни Сахара рядом с поселением Уадан. Диаметр внешнего кольца составляет 50 километров.
На фотографиях можно рассмотреть среди желто-оранжевых пустынных просторов «глаз», который с орбиты кажется совсем небольшим. «Завидуем космонавтам, ведь они могут запечатлеть с борта МКС то, что нельзя увидеть будучи на Земле… Среди бесформенных, безжизненных пейзажей Ришат особенно выделяется и может служить ориентиром для космонавтов на орбите», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС) 5 марта. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Для Гребенкина и двух из трех астронавтов это первый полет в космос. Экипаж Crew-8 проведет более 200 научных экспериментов в рамках долгосрочной миссии по подготовке человечества к длительному пребыванию в космосе.
Гребенкин стал 24-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе четвертым — на Crew Dragon.