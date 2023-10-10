Последняя воля. Эксперты рассказали, что нужно знать об отмене завещаний

Россияне стали чаще обращаться к юристам и нотариусам для заключения завещаний. При этом каждое 20-е завещание в России отменяется их составителями, еще некая часть оспаривается наследниками усопшего в суде. Почему так происходит и как составить завещание, которое не потребуется отменять, рассказывают эксперты aif.ru.

Насколько популярны сейчас завещания?

Нотариусы не скрывают: количество желающих составить завещание в последние несколько лет растет. Они связывают это с тем, что люди постоянно сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Это подстегивает их к тому, чтобы при жизни распределить свое имущество по наследникам.

«Люди все больше задумываются о том, чтобы заранее распределить свое имущество так, чтобы родственники меньше конфликтовали и сохранили теплые отношения в кругу семьи. Более того, сейчас развивается наследственное планирование — это когда заранее продумывается механизм передачи имущества в случае возможной смерти: выбор круга наследников, достижение договоренностей с партнерами по бизнесу, распределения имущества между наследниками. Например, иногда потенциальное наследство распределяется собственником заранее через договор дарения или ренту», — комментирует юрист Тихон Подшивалов.

Как часто можно менять завещание?

Закон не запрещает завещателю передумать. Только за первое полугодие 2023 года число отмен завещаний в России выросло на 8%, подсчитали в Федеральной нотариальной палате. Практикующий юрист Надежда Викторова указывает на то, что переписывать завещание человек может сколько угодно часто. Но есть щекотливый момент.

«Если при неоднократной отмене завещания человек будет это обосновывать тем, что наследники, например, пытаются его отравить, то нотариус может усомниться в его адекватности. В этом случае он может либо запросить дополнительно медицинские документы, подтверждающие дееспособность завещателя, либо не удостоверить завещание вовсе», — предостерегает она.

Составление завещания — услуга довольно доступная, и это еще одна причина, по которой человек может многократно менять свою последнюю волю.

«Нотариальный тариф за составление в среднем по России составляет около тысячи рублей. Именно поэтому установленный законом “соблазн” в неограниченной отмене и крайне высокая финансовая доступность побуждает граждан переписывать завещание не один раз», — делится наблюдениями адвокат Ольга Самарина.

Как правильно составить завещание?

По действующему в России законодательству завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Но нередки ситуации, когда нужно срочно распорядиться имуществом на случай смерти.

«Например, если человек находится в больнице, предстоит сложная операция, заверить завещание может главный врач медицинской организации. Если человек находится в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих его жизни (например, призван на СВО), он может самостоятельно написать завещание в присутствии двух свидетелей», — уточняет Викторова.

Юрист Марина Захарова указывает на такой важный факт, как физическое и психологическое состояние наследодателя — оно тоже играет роль и должно быть учтено при составлении последней воли человека.

«Рекомендую перед оформлением завещания получить справку в психоневрологическом диспансере о том, что вы не состоите на учете, особенно если составляете завещание в преклонном возрасте. Кроме того, нотариус при составлении завещания обязательно оценивает состояние наследодателя и фиксирует волеизъявление на камеру, а видеоматериал хранится в архиве», — добавляет эксперт.

Во многом именно благодаря видеофиксации количество отмен завещаний после смерти завещателя в нашей стране стало уменьшаться. Нотариус Николай Третьяков подтверждает, что раньше родственники часто пытались уже после смерти завещателя аннулировать составленные документы. Проводили посмертные психиатрические экспертизы, признавали человека недееспособным. Но современные технологии расставляют все точки над «i» и придают завещаниям повышенную доказательственную силу.

Из-за тайны завещания наследники зачастую не знают обо всех составленных и отмененных завещаниях своих наследодателей.

«Чтобы ваши активы перешли желаемым наследникам, необходимо составлять открытое завещание у нотариуса (не в конверте, который будет вскрыт после смерти). В завещании нужно указывать идентификационные данные своего наследника: как минимум, фамилию, имя, отчество, дату рождения, степень родства, а также все имущество, которое вы желаете завещать. Это поможет наследникам без усилий принять наследство и минимизировать риски оспаривания завещания», — подытожила Самарина.

Можно ли оформить завещание удаленно?