Последняя свежесть: может ли магазин торговать просрочкой

СМИ в Тольятти сообщили об открытии в городе магазина, где торгуют просроченными продовольственными товарами. Утверждается, что торговая точка пользуется популярностью и приобрести там можно всё — от мяса и молочки до тортиков. В администрации города пока не могут проверить информацию, но очевиден факт — просроченным товаром в отличие от продуктов с истекающим сроком годности торговать нельзя. Как поступают с просрочкой магазины и какие штрафы возможны для недобросовестных торговцев — в материале «Известий».

Магазин в Тольятти торгует просрочкой

В крупном торговом комплексе в центре Автозаводского района Тольятти, как сообщают местные СМИ, появилась торговая точка, где продают просроченную еду. Находится она под крупным сетевым супермаркетом, вывесок каких-либо нет, но местные жители, как сообщают журналисты, активно торговой точкой пользуются.

Утверждается, что в магазине продают колбасы, мясные изделия, запаянные в вакуумные пакеты, полуфабрикаты, подгнившие фрукты и овощи и даже тортики, которые особенно быстро разбирают. При этом, по свидетельству автора материала, в помещении очень неприятный запах — на него и предлагают идти прохожие, чтобы найти магазин.

Популярность магазина объясняется очень низкими ценами — по 10 рублей за хлеб, по 150 рублей за килограмм «шашлычного» мяса, овощи по 10−20 рублей за килограмм, торты по 100 рублей.

В администрации Тольятти сообщили «Известиям», что пока не могут провести проверку по указанным в статье фактам, так как нет достаточной для этого информации — точного адреса, контактов или наименования юрлица. Несколько жителей города в беседе с «Известиями» на вопрос о том, о какой торговой точке идет речь, назвали сразу несколько разных мест в торговых центрах, где занимаются продажей продовольственных товаров с истекшими или истекающими сроками годности. При этом они указали, что информацию о продукции такие магазины могут распространять через чаты в Viber или на «Авито». Например, один из жителей Тольятти указал на объявление, согласно которому предлагалось приобрести «пищевые отходы» для животных в помещении цокольного этажа в одном из торговых центров «Сорренто».

Впрочем, судя по фотографиям, которые распространили СМИ, даже если торговая точка занимается реализацией продуктов с истекающими, но не истекшими сроками годности, при проверке серьезные нарушения в реализации продовольственных товаров всё равно найдут: например, мясная и молочная продукция находятся просто на прилавке, а не в холодильнике.

Можно ли торговать просрочкой

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области в ответ на запрос «Известий» подчеркнули лишь, что торговать просроченными продуктами в России запрещено. Это прописано в законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Такая торговля потенциально может нанести вред неопределенному количеству людей, которые могут пострадать от того, что на самом деле уже продуктами питания не является. Наличие подобной торговой точки — это сфера работы даже не Роспотребнадзора, а органов полиции, так как очевидно, что подобная деятельность несет опасность для граждан. Алексей Егармин сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Дмитрий Безделин рассказал «Известиям», что штрафы за продажу просроченного товара установлены в ст. 14.4 КоАП РФ: от 30 до 40 тыс. рублей для ИП, а для юридических лиц — от 300 до 600 тыс. рублей.

— Также может наступить и уголовная ответственность, если в результате продажи был причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть человека — по ст. 238 УК РФ, или за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, — по ст. 236 УК РФ, — сказал он.

Эксперт организации «Народный фронт. Аналитика», руководитель бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев также подчеркивает: «Торговля просроченными продуктами — это криминал».

— Опасность здесь еще и в том, что самая чувствительная и незащищенная группа — дети. По данным мировой статистики, именно на них приходится до 40% пищевых отравлений, — сказал он «Известиям».

Куда девается просрочка

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин подчеркивает: продавцы должны убедиться, что их продукция своевременно удаляется с полок и утилизируется безопасным способом.

— Магазины могут иметь свои внутренние процедуры и правила по работе с просроченными товарами, — сказал он «Известиям». — Например, некоторые магазины могут предлагать скидки на продукцию ближе с истекающим сроком годности, чтобы стимулировать потребителей к покупке. Однако в любом случае просроченные товары и продукция не должны попадать на полки магазинов.

Валерий Алексеев замечает, что в некоторых магазинах есть даже специальный сотрудник, который не менее одного раза в день проверяет полки на наличие просроченных товаров, чтобы избежать санкций и претензий покупателей.

— При выявлении просрочки готовятся документы о списании товаров, в которых указываются причины списания товара, в какие сроки и кем оно должно быть организовано, — рассказал он. — Чтобы избежать ответственности за просроченный товар, подлежащий маркировке, его нужно списать через систему «Честный знак». Если этого не сделать, то штрафы могут достигать до 100 тыс. рублей.

Эксперт подчеркивает, что просрочку нельзя отдавать на благотворительность или продавать со скидкой. У операторов, которые занимаются утилизацией, также есть специальный порядок действий, который исключает попадание негодных продуктов в продажу или на свалки.

Продукты с истекшим сроком годности вывозят на специальные полигоны, где приняты все меры по защите окружающей среды: отходы не контактируют с почвой и грунтовыми водами, территория охраняется от животных. Валерий Алексеев

При этом со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли он указал, что пищевыми отходами становится до 7% товаров — и это «колоссальные объемы продукции, которую можно было бы использовать более рационально».

— В России необходимы предприятия, которые бы специализировались на переработке просроченных продовольственных товаров, — уверен эксперт. — Некоторые просроченные товары, такие как зерновые, можно было бы использовать для производства комбикорма животным с предварительной проверкой качества специалистами ветеринарного надзора. Мы знаем, что в обход закона некоторые предприятия общественного питания так и делают, но поскольку системно эта задача не решена, пока это серая зона, а значит, и точка роста для отечественной пищевой промышленности.

Спасение продуктов

В крупнейших торговых сетях рассказали «Известиям», что просроченные продукты передают региональным операторам, которые утилизируют их на специальных полигонах. Однако есть и другие варианты. Так, в компании «Лента» рассказали, что некоторые товары с истекшим сроком годности передают сельхозпроизводителям, которые используют их для изготовления компостных материалов и в качестве кормов для животных.

— Это овощи и фрукты, хлебобулочные изделия: для передачи таких товаров не требуется ветеринарная экспертиза, — пояснил представитель компании Тимофей Гончарук. — «Лента» запустила проект по продаже пищевых отходов в 2019 году. В 2022 году компания передала на переработку около 13 т пищевых отходов. Всего же с момента запуска проекта «Лента» передала сельхозпроизводителям более 41 т продуктов.

Кроме того, у торговых сетей есть инструменты «спасения» продуктов с истекающим сроком годности. В пресс-службе X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») рассказали, что основной из таких инструментов — маркдаун: делается скидка на продукты, срок годности которых истекает через несколько дней, чтобы стимулировать покупателей забрать с полки именно их. К такому методу прибегают многие компании, занимающиеся розничной торговлей продовольственных товаров.

— Второй инструмент, который мы используем с июля 2022 года, — это фудшеринг, — рассказали в X5 Group. — Мы безвозмездно передаем продукты за несколько дней до окончания сроков годности нуждающимся людям через фонды-партнеры — банк еды «Русь» и АНО «Фудшеринг». За время, прошедшее со старта проекта, мы уже передали более 34 т продуктов. На первой стадии это был только хлеб, сейчас уже более 80 наименований товаров.

Фудшерингом занимаются и в «Магните» — в нескольких регионах розничная сеть компании безвозмездно передает социально незащищенным гражданам продукты с истекающим сроком годности, причем есть ограничение: не менее двух дней до истечения срока годности.

Добавим, что недавно в Госдуме заявили, что бесплатная раздача таких продуктов могла бы поддержать пожилых россиян и социально уязвимые категории населения.

— Я отношусь к идее раздачи таких продуктов положительно, — сказал «Известиям» Алексей Егармин из Национального союза защиты прав потребителей. — Это позволит нам снизить социальную напряженность. Но надо четко понимать, что раздача таких продуктов — это не «кормление» пенсионеров тем, что остальным уже не подходит. Продукты раздаются не по принципу того, что они уже никому не нужны, а по принципу того, что их еще можно употребить. Кроме того, это просто бережливое отношение к продуктам, каждый из которых достаточно сложен в производстве.

Он подчеркивает, что продукты с истекающим сроком годности продавать со скидкой или отдавать — нормально. Если срок годности не закончился, значит, производитель дает гарантию, что этот продукт еще можно употреблять в пищу.

— Скорее всего, даже если вы купили продукт в последний день срока годности, положили его в холодильник, а съели только завтра, то, скорее всего, это никакого ущерба для здоровья не нанесет, — заметил Алексей Егармин. — Производители закладывают в срок годности некий запас прочности, но важно понимать, что граждане не должны перекладывать его на запас прочности своего организма. Поэтому лучше не экспериментировать.

А вот просроченные продукты использовать в пищу нельзя, подчеркивает он еще раз и замечает: даже для животных такую продукцию сначала обрабатывают, убивая все патогенные организмы.