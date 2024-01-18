Последняя пьеса Чехова: как ставили «Вишнёвый сад» и где его смотреть сегодня

Комедия или трагедия? Вишнёвый или ви́шневый?

Чехов загорелся идеей написать комедию после того, как в 1901 году в МХТ с блистательным триумфом прогремела премьера его драмы «Три сестры». К тому же актёры театра и его основатели — Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский — упрашивали драматурга сочинить для них что-то новое. Тогда ещё не было ни чёткой концепции, ни персонажей, но одно писатель знал точно:

«Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу».

Из письма Антона Чехова Ольге Книппер, 7 марта 1901 г.

Летом 1902 года родился сюжет «Вишнёвого сада», а к осени 1903 года пьеса была готова. Труппа МХТ приняла текст с воодушевлением и немедленно приступила к работе. К тому моменту уже тяжело больной Чехов почти каждый день приходил на репетиции и обсуждал с артистами их роли. Одну из ключевых фигур в спектакле — помещицу Раневскую — доверили играть жене писателя, Ольге Книппер-Чеховой. Драматург с особым трепетом относился к этой героине и даже запрещал супруге выбирать без него сценические платья.

Ольга Книппер-Чехова в роли Любови Раневской, МХТ, 1904 г.

В то же время Чехов скептично относился к подходу Станиславского, режиссёра спектакля. Они спорили и о музыке, и о декорациях, и о распределении ролей, но прежде всего — о жанре. Писатель задумывал «Вишнёвый сад» как комедию, однако постановщик настаивал на том, что это была самая что ни на есть трагедия:

«Это не комедия, не фарс, как Вы писали, — это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте. <…> я боялся, что при вторичном чтении пьеса не захватит меня. Куда тут!! Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержаться». Из письма Константина Станиславского Антону Чехову, 22 октября 1903 г.

Сюжет о продаже родового гнезда и вырубке любимого вишнёвого сада действительно не назовёшь лёгкой комедией. Ключевой здесь была тема прощания с прежней жизнью. Неслучайно в названии остался именно «вишнёвый», а не «ви́шневый» сад, как задумывалось изначально:

«“Ви́шневый сад” — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но “Вишнёвый сад” дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого». Константин Станиславский «Моя жизнь в искусстве», 1924 г.

Однако трагическое у Чехова соседствует с комическим: в пьесе есть исключительно фарсовые персонажи, как, например, горничная Дуняша, которая строит из себя нежную барышню. Кстати, в 1977 году на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке её роль сыграла знаменитая киноактриса Мэрил Стрип.

Мэрил Стрип в роли Дуняши, Линкольн-центр, 1977 г.

Да и в целом герои «Вишнёвого сада» смешны в своей наивности и неприспособленности к жизни. Писатель Владимир Набоков говорил, что для Чехова мир «смешон и печален одновременно, но, не заметив его забавности, вы не поймете его печали, потому что они нераздельны».

Драматург опередил своё время и создал жанр лирической комедии — той, в которой нет однозначно хороших или плохих героев, а всё действие сосредоточено на внутреннем мире персонажей. Вероятно, Станиславский тогда ещё не был готов принять эту новую концепцию и потому сделал всё по-своему. Но тем и хороши чеховские пьесы — свободой интерпретации.

Несмотря на предубеждение Чехова, спектакль 1904 года получил ошеломительный успех, а пьеса вошла в фонд мировой классики. Режиссёры по всему миру предлагали свои версии «Вишнёвого сада».

Куда сходить на «Вишнёвый сад» сегодня?

Город: Москва

Постановку Ивана Поповски, ученика Петра Фоменко, отличает особая метафоричность сценографии. Действие разворачивается на небольшом подиуме, напоминающим плот: герои вынуждены ютиться на нём, так как застряли в мире прошлого — уютном и тёплым, но не свободном.

Город: Москва

Культовую пьесу доверили молодому режиссёру Миките Ильинчику. Получилось по канону и в то же время свежо: тема болезненного отказа от прошлого и тревожной неопределённости будущего зазвучала как никогда актуально.

Город: Москва

«Вишнёвый сад», поставленный после «Дяди Вани» и «Трёх сестёр», завершил чеховский триптих в прочтении Андрея Кончаловского. В главных ролях — звёздные артисты Юлия Высоцкая и Виталий Кищенко.

Город: Москва

Режиссёр Юрий Муравицкий пошёл по завету классика и сделал из «Вишнёвого сада» настоящую комедию: в атмосфере парижского кабаре герои поют и веселятся — здесь нет места ручьям слёз и трагическому пафосу. Концовка тебя удивит, гарантируем!

Город: Москва

Покойный режиссёр Марк Захаров в 2009 году посвятил спектакль памяти Олега Янковского — «Вишнёвый сад» был последней постановкой, в котором тот репетировал. Раневскую в пьесе играет народная артистка России Александра Захарова, а купца Лопахина — известный киноактёр Антон Шагин.

Город: Санкт-Петербург

В 1984 году Андрей Миронов сыграл Лопахина в московском Театре Сатиры. Основателю театра имени великого актёра Рудольфу Фурманову хотелось, чтобы и на его сцене расцвёл «Вишнёвый сад». Постановка вышла строго классической и хорошо подойдёт для первого знакомства с пьесой.

Город: Воронеж

Режиссёр и художник воронежской постановки — Антон Фёдоров, известный по спектаклям «Петровы в гриппе» и «Буковски» в Гоголь-центре. Он представил чеховскую комедию как историю о подмене подлинной жизни воспоминаниями. Герои «Вишнёвого сада» теряют связь с реальностью, живут одними иллюзиями и потому застревают в прошлом.

Город: Ростов-на-Дону

«Вишнёвый сад» играют в Ростовском театре драмы уже более десяти лет. Постановка народного артиста России Николая Сорокина отличается особой теплотой и лёгкостью: здесь грустное и смешное слилось воедино, как в самой жизни.