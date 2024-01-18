Последняя пьеса Чехова: как ставили «Вишнёвый сад» и где его смотреть сегодня

Комедия или трагедия? Вишнёвый или ви́шневый?
Чехов загорелся идеей написать комедию после того, как в 1901 году в МХТ с блистательным триумфом прогремела премьера его драмы «Три сестры». К тому же актёры театра и его основатели — Владимир Немирович-Данченко и Константин Станиславский — упрашивали драматурга сочинить для них что-то новое. Тогда ещё не было ни чёткой концепции, ни персонажей, но одно писатель знал точно:
«Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу».
Из письма Антона Чехова Ольге Книппер, 7 марта 1901 г.
Летом 1902 года родился сюжет «Вишнёвого сада», а к осени 1903 года пьеса была готова. Труппа МХТ приняла текст с воодушевлением и немедленно приступила к работе. К тому моменту уже тяжело больной Чехов почти каждый день приходил на репетиции и обсуждал с артистами их роли. Одну из ключевых фигур в спектакле — помещицу Раневскую — доверили играть жене писателя, Ольге Книппер-Чеховой. Драматург с особым трепетом относился к этой героине и даже запрещал супруге выбирать без него сценические платья.
Ольга Книппер-Чехова в роли Любови Раневской, МХТ, 1904 г.
В то же время Чехов скептично относился к подходу Станиславского, режиссёра спектакля. Они спорили и о музыке, и о декорациях, и о распределении ролей, но прежде всего — о жанре. Писатель задумывал «Вишнёвый сад» как комедию, однако постановщик настаивал на том, что это была самая что ни на есть трагедия:
«Это не комедия, не фарс, как Вы писали, — это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте. <…> я боялся, что при вторичном чтении пьеса не захватит меня. Куда тут!! Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержаться».
Из письма Константина Станиславского Антону Чехову, 22 октября 1903 г.
Сюжет о продаже родового гнезда и вырубке любимого вишнёвого сада действительно не назовёшь лёгкой комедией. Ключевой здесь была тема прощания с прежней жизнью. Неслучайно в названии остался именно «вишнёвый», а не «ви́шневый» сад, как задумывалось изначально:
«“Ви́шневый сад” — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но “Вишнёвый сад” дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого».
Константин Станиславский «Моя жизнь в искусстве», 1924 г.
Однако трагическое у Чехова соседствует с комическим: в пьесе есть исключительно фарсовые персонажи, как, например, горничная Дуняша, которая строит из себя нежную барышню. Кстати, в 1977 году на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке её роль сыграла знаменитая киноактриса Мэрил Стрип.
Мэрил Стрип в роли Дуняши, Линкольн-центр, 1977 г.
Да и в целом герои «Вишнёвого сада» смешны в своей наивности и неприспособленности к жизни. Писатель Владимир Набоков говорил, что для Чехова мир «смешон и печален одновременно, но, не заметив его забавности, вы не поймете его печали, потому что они нераздельны».
Драматург опередил своё время и создал жанр лирической комедии — той, в которой нет однозначно хороших или плохих героев, а всё действие сосредоточено на внутреннем мире персонажей. Вероятно, Станиславский тогда ещё не был готов принять эту новую концепцию и потому сделал всё по-своему. Но тем и хороши чеховские пьесы — свободой интерпретации.
Несмотря на предубеждение Чехова, спектакль 1904 года получил ошеломительный успех, а пьеса вошла в фонд мировой классики. Режиссёры по всему миру предлагали свои версии «Вишнёвого сада».
Куда сходить на «Вишнёвый сад» сегодня?
Постановку Ивана Поповски, ученика Петра Фоменко, отличает особая метафоричность сценографии. Действие разворачивается на небольшом подиуме, напоминающим плот: герои вынуждены ютиться на нём, так как застряли в мире прошлого — уютном и тёплым, но не свободном.
Культовую пьесу доверили молодому режиссёру Миките Ильинчику. Получилось по канону и в то же время свежо: тема болезненного отказа от прошлого и тревожной неопределённости будущего зазвучала как никогда актуально.
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