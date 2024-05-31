Последний секрет. Пять знаменитостей, чьи могилы были утрачены

По одной версии, Кошкина похоронили на Первом городском кладбище, по другой, тело было кремировано, а прах хранился в колумбарии. Сходятся версии в одном — и кладбище, и колумбарий были разрушены гитлеровской авиацией в 1941 году. Легенда гласит, что так немцы мстили конструктору Кошкину за Т-34, однако это крайне сомнительно. Просто это было типичное для гитлеровцев варварство. Так или иначе, но место захоронения было утрачено.