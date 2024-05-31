Последний секрет. Пять знаменитостей, чьи могилы были утрачены

Знаменитый завоеватель Чингисхан был еще и выдающимся мистификатором. Одним из его последних повелений было провести похороны так, чтобы могила никогда и никем не была обнаружена.
Пожелание повелителя было исполнено — почти 800 лет исследователи не могут раскрыть секрет, где был похоронен человек, который и по сию пору остается мировой легендой.
Но куда чаще бывает иначе — могила знаменитости банально утрачивается в силу различных обстоятельств. Счет известных персон, чье последнее пристанище остается загадкой, идет на десятки и сотни. Мы расскажем лишь о нескольких подобных примерах.
Вольфганг Амадей Моцарт
Талант Александр Сергеевича Пушкина возвел в абсолют версию о том, что австрийский композитор погиб от руки коллеги и завистника Антонио Сальери.
Однако сегодня убедительно доказано — никакого отношения к смерти Моцарта Сальери не имел. Более того, впоследствии он помогал семье покойного.
Не отличавшийся крепким здоровьем Моцарт умер 5 декабря 1791 года в возрасте 35 лет после непродолжительной болезни.
Еще одна легенда гласит, что композитор в силу заразности недуга и своей бедности был похоронен в общей могиле.
В действительности друзья и почитатели оплатили похороны по третьему разряду, что предусматривало погребение в гробу, но в общей могиле на пять человек.
Это было стандартное захоронение венского обывателя конца XVIII века, а музыканты в ту пору еще не обладали высоким статусом.
Супруга не присутствовала на погребении мужа, а традиции обязательно отмечать место памятником в тот период тоже не было. И камень с надписью могли установить в стороне у кладбищенской стены.
Точное место знали лишь несколько друзей, и когда спустя пару десятилетий вопросом озаботились всерьез, оказалось, что показания свидетелей не сходятся друг с другом.
В 1859 году, опираясь на план венского кладбища Святого Марка, определили приблизительное место захоронения. Таким оно и остается по сию пору.
Арина Родионовна
Самая знаменитая русская няня, вдохновившая Александра Пушкина на написание множества его знаменитых произведений, начинал свою жизнь крепостной крестьянкой подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка графа Фёдора Алексеевича Апраксина. Через год после рождения Арины ее деревню вместе с крестьянами Апраксин продал Абраму Петровичу Ганнибалу — «арапу Петра Великого», прадеду поэта.
В няньки девушку определили в 17-летнем возрасте, и она нянчила еще мать Пушкина, а затем практически всех его родственников.
За безупречную службу ее открепили от земли, и она следовала за господами. Она проживала в Михайловском, когда Пушкин отбывал там ссылку, и общение с Ариной Родионовной способствовало творческому подъему поэта.
Умерла Арина Родионовна в возрасте 70 лет летом 1828 года в доме сестры Пушкина в Петербурге. В ведомости Смоленского кладбища 31 июля 1828 года была сделана запись: «Ирина Родионова дому 5-го класса чиновника Пушкина служащая женщина».
На тот момент этому захоронению никто исторического значения не придавал. Уже спустя три года Пушкин лично искал могилу няни, но безуспешно. Лишь в 1977 году на Смоленском кладбище была установлена памятная табличка, однако она лишь констатирует, что последние пристанище «доброй старушки» находится на этом некрополе, не уточняя места.
Василий Чапаев
Легендарный красный комдив погиб в бою с белыми. И канонической стала версия из фильма — раненый Чапаев плывет через реку, его настигают вражеские пули, и он тонет.
Авторы картины почерпнули это из книги комиссара Дмитрия Фурманова, который не был свидетелем событий. Современный сериал тоже не стал отходить от канона.
Однако еще в 1962 году дочь комдива Клавдия получила письмо из Венгрии, в котором два ветерана-чапаевца, венгра по национальности, лично присутствовавшие при последних минутах жизни комдива, рассказали, что произошло на самом деле.
В ходе боя с белыми Чапаев был ранен в голову и живот, после чего четверо красноармейцев, соорудив из досок плот, сумели переправить командира на другой берег Урала. Чапаев скончался от ран во время переправы. Красноармейцы, опасаясь глумления врагов над телом, похоронили Чапаева в прибрежном песке, забросав это место ветками.
Дочь Чапаева пыталась предпринять поиски могилы отца, но выяснилось, что это невозможно — русло Урала изменило своё течение, и местом последнего упокоения красного героя всё-таки стало дно реки.
Михаил Кошкин
Создатель легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин во время пробега, который должен был доказать готовность машины к серийному выпуску, заработал пневмонию — под Орлом он помогал вытаскивать танк из ледяной воды.
Возможно, болезнь отступила бы, но недолеченный Кошкин сбегал на завод, руководя доработкой танка и началом серийного производства.
В итоге болезнь обострилась настолько, что спасать конструктора прибыли медики из Москвы. Ему пришлось удалить лёгкое, после чего Кошкина отправили на реабилитационный курс в санаторий. Но было уже поздно — 26 сентября 1940 года Михаила Ильича Кошкина не стало. Ему был всего 41 год.
По одной версии, Кошкина похоронили на Первом городском кладбище, по другой, тело было кремировано, а прах хранился в колумбарии. Сходятся версии в одном — и кладбище, и колумбарий были разрушены гитлеровской авиацией в 1941 году. Легенда гласит, что так немцы мстили конструктору Кошкину за Т-34, однако это крайне сомнительно. Просто это было типичное для гитлеровцев варварство. Так или иначе, но место захоронения было утрачено.
Марина Цветаева
В 1941 году поэтесса Мария Цветаева проживала в Подмосковье, занимаясь переводами Федерико Гарсиа Лорки. 8 августа она с сыном отправилась в эвакуацию. Прибыв в Елабугу, она добилась разрешения на переезд в Чистополь, где проживало большинство эвакуированных литераторов.
Однако 31 августа 1941 года в Елабуге Цветаева добровольно ушла из жизни. 2 сентября ее похоронили на местном Петропавловском кладбище.
На похоронах было около десяти человек, на могиле установили крест. Но в конце 1941 года он бесследно исчез.
Уже в 1942 году никто не мог достоверно указать, где именно находится могила Цветаевой. Определенно знал это сын поэтессы Георгий Эфрон. Однако он погиб на фронте летом 1944 года. Причем его место захоронения тоже известно только приблизительно.
В 1960 году Анастасия Цветаева, сестра Марины, установила на кладбище крест, расположенный у нескольких могил, где не были указаны имена погребенных. Спустя десять лет крест заменили на гранитный памятник. Впоследствии Анастасия Цветаева стала утверждать, что это и есть могила поэтессы. Фактически же на данный момент достоверно подтвердить это нельзя.