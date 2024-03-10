Последний роман Маркеса, «Дюна» и «Цикады». Что почитать весной

Приход весны ознаменовался выходом первого русскоязычного издания последнего романа Габриэля Гарсиа Маркеса, а также рядом произведений известных отечественных авторов. РБК Life совместно с издательством «АСТ» выбрал семь самых интересных литературных новинок.
«Увидимся в августе», Габриэль Гарсиа Маркес
Габриэль Гарсиа Маркес — лауреат Нобелевской премии и автор культовых бестселлеров «Сто лет одиночества», «Осень патриарха» и «Полковнику никто не пишет». Его последний роман был опубликован уже после смерти выдающегося колумбийского писателя, а теперь он впервые выходит на русском языке. «Увидимся в августе» — откровенный рассказ о страсти и потаенных желаниях. Сюжет разворачивается на протяжении нескольких лет в декорациях маленького острова в Карибском море, где нищета хижин местных жителей контрастирует с роскошью прибрежных отелей и буйством тропической природы.
«Тоннель», Яна Вагнер
Яна Вагнер — прозаик и блогер, автор таких бестселлеров как «Вонгозеро», «Живые люди» и «Кто не спрятался». Ее книги переведены на 17 языков. Новый роман-катастрофа «Тоннель» — психологический триллер с непредсказуемым сюжетом и захватом панорамы российских архетипов. Несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми под Москвой-рекой. Причина неизвестна, спасение не приходит, и спустя считанные часы всем начинает казаться, что мира за пределами тоннеля не осталось.
«Цикады», Ася Володина
Ася Володина — прозаик, филолог, преподаватель эстонского языка, автор романов «Протагонист» и «Часть картины», финалист премии «Лицей», лауреат премии Художественного театра и «Московской Арт-премии». Ее новое произведение «Цикады», основанное на одноименном сериале Евгения Стычкина, представляет собой новый взгляд на историю героев. Вечеринка в честь окончания школы заканчивается убийством. Следователь, директор, родители и сами школьники пытаются понять, что привело к этой трагедии. Но чем больше следователь погружается в историю, тем четче осознает: учителя далеки от школьной жизни, родители ничего не знают о своих детях, а дети — бывают жестокими.
«Дюна», Фрэнк Герберт
Специальное издание культового романа Фрэнка Герберта с цветными иллюстрациями художника Дмитрия Андреева приурочили к выходу второй части фантастического фильма Дени Вильнева. Само существование могущественной галактической империи зависит от пряности, таинственной субстанции, до фантастических пределов усиливающей экстрасенсорные способности человека. Единственный источник пряности — покрытая песками пустынная планета Арракис. Пока причудливый узор ее дюн питает кровь воюющих за власть над планетой Великих домов, в империи не будет спокойствия.
«Дар ведьмы», Кирстен Миллер
Мистический триллер американской писательницы Кирстен Миллер стал первой книгой серии «На пороге тайны». Гарриетт Осборн после развода, увольнения и тонны прочитанных книг открывает в себе способности, о которых она раньше не подозревала. Несса Джеймс унаследовала от бабушки дар — слышать мертвых. Она обнаруживает тело девушки в зарослях у пляжа, и теперь ей предстоит отыскать родителей и убийцу жертвы. На помощь ей приходит подруга — Джо Левисон, которая в порыве гнева может ладонью расплавить серебряную ручку или оставить ожог на теле обидчика. Кажется, сама Вселенная свела трех женщин вместе, чтобы остановить безнаказанные преступления. Вот только они не подозревают, насколько жесток и опасен мир, где правят богатство и вседозволенность.
«Цветы со шрамами. Судьбы женщин в русской истории. Измена, дружба, насилие и любовь», Василий Гавриленко
Историк, писатель и журналист Василий Гавриленко рассказывает о судьбах русских женщин через призму реальных исторических событий: от Древней Руси до заката Российской империи. Пленная турчанка, ставшая дочерью полка, проигранная в карты аристократка, девочка-подкидыш, превратившаяся в великую актрису, дочери вельмож — разменные монеты в придворных интригах. Жизни крестьянок, купчих и дворянок рисуют истинную русскую историю. На темном полотне насилия, жестокости и грубости женской доли лучше всего видны настоящее благородство, дружба и любовь. Их истории, похожие на сценарии фильмов, драмы, которые, кажется, невозможно пережить.
«Путь домохозяина. Рецепты, уборка и другие секреты якудза», Косукэ Оно
Косукэ Оно сочинил оригинальную мангу, которая изобилует юмором, забавными ситуациями, а также создает уютную домашнюю атмосферу. Произведение завоевало популярность во всем мире, о чем говорит японский телесериал (дорама) по мотивам истории и аниме от Netflix. В книге собраны секреты домоводства от легендарного якудза Тацу по поддержанию идеальной чистоты в доме, по обнаружению убийственных скидок, по заботе о своей банде, схемы крышевания территории и многое другое. На страницах читатель также найдет 25 вкуснейших рецептов.