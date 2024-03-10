Последний роман Маркеса, «Дюна» и «Цикады». Что почитать весной

Мистический триллер американской писательницы Кирстен Миллер стал первой книгой серии «На пороге тайны». Гарриетт Осборн после развода, увольнения и тонны прочитанных книг открывает в себе способности, о которых она раньше не подозревала. Несса Джеймс унаследовала от бабушки дар — слышать мертвых. Она обнаруживает тело девушки в зарослях у пляжа, и теперь ей предстоит отыскать родителей и убийцу жертвы. На помощь ей приходит подруга — Джо Левисон, которая в порыве гнева может ладонью расплавить серебряную ручку или оставить ожог на теле обидчика. Кажется, сама Вселенная свела трех женщин вместе, чтобы остановить безнаказанные преступления. Вот только они не подозревают, насколько жесток и опасен мир, где правят богатство и вседозволенность.