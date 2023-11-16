После дождичка в четверг? Сегодня лучший четверг года для отказа от табака

Обо всем этом читателям aif.ru рассказывает известный специалист по канцерогенезу, член-корреспондент РАН, профессор, Лауреат Государственной премии РФ Давид Заридзе.
«Цель Международного дня отказа от курения — напомнить курильщикам о необходимости расстаться с этой вредной привычкой. Им рекомендуется приурочить свое решение бросить курить к этой дате. Можно попытаться не курить в течение всего дня и убедиться в том, что отказ от табака возможен. В этом идея памятного дня», — говорит Давид Заридзе, всю свою жизнь он изучает влияние табачного дыма на здоровье и прекрасно знает о его серьезных негативных эффектах.
Бросить курить полезно в любом возрасте
Александр Мельников, aif.ru: — Многие курильщики с большим стажем уверены, что им бросать уже поздно. Что это может только им повредить. Правда это или миф?
Давид Заридзе: — Курильщики должны знать, что курение убивает: продолжительность жизни у них на 10−11 лет короче, чем у некурящих. Очень важно понимать, что отказ от курения в любом возрасте сокращает этот разрыв. Так, прекращение курения в 50 лет сокращает разрыв в продолжительности жизни между курильщиками и некурящими вдвое, т. е. до 5−6 лет. А продолжительность жизни бросивших курить в 30 лет такая же, как у никогда не куривших.
Даже отказ от курения больных с диагнозом «рак» значительно продлевает им жизнь. Онкологические пациенты, которые бросили курить, живут на два-три года дольше, чем те больные, которые продолжают курить.
Отказ от курения благоприятно влияет и на результаты лечения болезней сердца и легких. Опыт пережитой недавно пандемии «ковид» показал, что риск смерти от основных осложнений этого вирусного заболевания выше у курящих, чем у некурящих. К заболеваниям, течение и прогноз которых ухудшает курение, относится и ВИЧ-инфекция. Применяемая для её лечения антиретровирусная терапия позволяет эффективно контролировать болезнь и практически полностью исключает прогресс заболевания. Однако высокая частота курения среди ВИЧ-инфицированных приводит к росту заболеваемости и смертности от рака легкого, который значительно превышает эти показатели в популяции и нивелирует успех в лечении ВИЧ.
Итоги глобальной войны с табаком
— В последние годы благодаря глобальной антитабачной кампании люди стали меньше курить. Насколько серьезны эти успехи?
— Распространенность курения снижается в развитых странах Европы, Северной Америки, Австралии и т. д. Но растет в Африке, Южной Америке, Азии. Особенно следует выделить Китай и Индию, страны, население которых составляет в сумме около 3 млрд человек, т. е. более ⅓ населения земли. Так что львиная доля смертности от табака в 21 веке приходится на эти страны.
Курение — один из основных убийц нашего времени. С 2000 по 2019 год в мире количество смертей, причиной которых является курение, превысило 100 млн. Прогнозируется, что количество смертей, связанных с курением, будет расти и составит с 2020 по 2049 год — 250 млн, а с 2050 по 2099 год — 500 млн. Таким образом, если распространенность курения не снизится, до конца текущего столетия курение убьет в общей сложности 1 млрд человек. Рекомендуем нашим курильщикам постараться не попасть в этот миллиард, то есть немедленно бросить курить.
— А каковы итоги антитабачной кампании в нашей стране?
— К сожалению, в России мы наблюдаем тревожный тренд: снижение распространенности курения среди мужчин приостановилось на достаточно высоких цифрах (47%), т. е. почти половина российских мужчин продолжает курить. А среди женщин частота курения даже выросла по сравнению с 2016 годом, что, в свою очередь, привело к росту заболеваемости у них раком легкого.
Важно побороть никотиновую зависимость
— Как помочь курильщикам «завязать» с пагубной привычкой?
— Большинство из них может бросить курить усилием воли. Однако многие не могут отказаться от этой привычки самостоятельно — их надо лечить от никотиновой зависимости. Поэтому курильщикам, которые решили бросить курить, но которым не хватает воли осуществить свое решение, рекомендуем обратиться за помощью в центры отказа от курения, где наряду с лечением никотиновой зависимости можно получить и психологическую поддержку.
Современные международные руководства для отказа от курения рекомендуют применять средства никотинзаместительной терапии: никотиновые пластыри, спреи, жевательные резинки, таблетки для рассасывания. Тем же курильщикам, которые для отказа от курения используют электронные системы доставки никотина (ЭСДН), рекомендуется ни в коем случае не совмещать их с традиционным курением. А в перспективе, при достижении желаемого эффекта, следует полностью отказаться и от ЭСДН, но только при отсутствии риска рецидива курения традиционных сигарет, основанных на горении табака. Напомню, что именно при этом процессе под воздействием высоких температур образуются самые опасные канцерогенные вещества табачного дыма.
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