Посидим-подумаем? Ученые опровергли популярную народную мудрость

Если верить исследованиям, проведенным в США (University of Illinois), то популярный мудрый совет «сесть — подумать» в корне неверный. Непонятно, откуда он вообще взялся, — сетует Daily Mail, приводя доводы, иллюстрирующие пользу подвижного образа жизни.
Гиппократ — основоположник современной медицины — любил повторять: «лучшее лекарство — пешая прогулка». Последователи медика, клянущиеся его именем, смогли дополнить древнего грека после того, как они сравнили активность мозга добровольцев, которые ходили 20 минут, и тех, которые столько же сидели.
После прогулки области мозга, отвечающие за принятие решений, управление стрессом и планирование «разогревались» словно прогретый мотор автомобиля. А у сидевших добровольцев они оставались «холодными». То есть, прогулка подготавливала мозг к последующей продуктивной деятельности. Не удивительно, что «погулявшие» включались в мыслительные процессы быстрее «сидячих» и гораздо лучше их справлялись с тестами.
Рассказывают, что, узнав о пользе прогулок, Марк Цукерберг, теперь проводит совещания, что называется, на ходу. Разумно присмотреться к его опыту — вполне научно обоснованный.
КСТАТИ
Можно ходить меньше, но чаще
Если для того, чтобы отловить плодотворные мысли, нужно походить 20 минут, то уменьшить вред от сидячего образа жизни можно и за 5 минут. Но вставать со стула (кресла, дивана) и шагать туда-сюда нужно каждые полчаса.
Куда шагать?
Да хоть на кухню и обратно несколько раз, если вы дома. Или по коридору в офисе. Можно и по лестнице в подъезде. Проще, наверное, и не придумать.
Это — рекомендация от ученых из Колумбийского университета из их статьи, опубликованной недавно в специализированном журнале Medicine & Science in Sports & Exercise. Основана на экспериментах, в которых участвовали добровольцы среднего и пожилого возраста.
Добровольцы имитировали обычную «сидячую работу» — сидели за компьютерами в лаборатории 5 дней в неделю по 8 часов, вставая ненадолго, чтобы сходить в туалет. Потом они ходили — разное время с разными интервалами. «Работодатели» проверяли различные способы: минутная прогулка каждые полчаса, пятиминутная — каждый час, пятиминутная — каждые полчаса. Эффективность оценивали по влиянию того или способа на организм, а именно измеряли, как меняется уровень сахара в крови и артериальное давление. Как правило, эти показатели и определяют риск заполучить диабет и сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт и инсульт. Не надо, наверное, объяснять: чем выше сахар и давление, тем риск выше.
Наилучший результат дала 5-минутная прогулка каждые полчаса. Он она снижала давление на 4−5 пунктов, почти на 60 процентов меньше был скачок сахара после еды.
А если нужно еще и хорошенько подумать, то можно пройтись хоть раз и 20 минут. В добрый путь, как говорится…
Ванька! Встань-ка! В ногах правда есть
Расхожее выражение «в ногах правды нет» тоже ошибочное. К такому мнению пришел британский онколог Дэвид Эйгас (David Agus). Изучив исследования своих коллег, он советует вести преимущественно «стоячий образ жизни».
Ученый объясняет: если стоять по 2 часа в день, то можно компенсировать вред аж от 22 часов, проведенных сидя.