Посидим-подумаем? Ученые опровергли популярную народную мудрость

Добровольцы имитировали обычную «сидячую работу» — сидели за компьютерами в лаборатории 5 дней в неделю по 8 часов, вставая ненадолго, чтобы сходить в туалет. Потом они ходили — разное время с разными интервалами. «Работодатели» проверяли различные способы: минутная прогулка каждые полчаса, пятиминутная — каждый час, пятиминутная — каждые полчаса. Эффективность оценивали по влиянию того или способа на организм, а именно измеряли, как меняется уровень сахара в крови и артериальное давление. Как правило, эти показатели и определяют риск заполучить диабет и сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт и инсульт. Не надо, наверное, объяснять: чем выше сахар и давление, тем риск выше.